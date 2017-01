Pedregada prolongada a València ciutat

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 12:00h

Una tempesta de pedra de més de mitja hora deixa els carrers de la ciutat blancs

La pedregada que ha caigut a València ciutat.

EP – RedactaVeu / València.



Una tempesta de pluja i pedra ha començat a descarregar cap a les 11.00 hores a la ciutat de València. Així mateix, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) al País Valencià avisa de la gran quantitat de llampecs que s’estan donant a tot el terme municipal.



Davant d'aquesta situació de climatologia adversa, l'Ajuntament de València recorda que continua activa l'alerta per precipitacions, per la qual cosa demana a la ciutadania molta precaució en els desplaçaments.



Entre les incidències registrades durant les últimes hores a causa de la pluja, la Policia Local de València informa que la passada nit ha ajudat els veïns de la urbanització La Casbah, al Saler, on l'onatge ha superat el mur de contenció i amenaça habitatges.









El granís acumulat al Camí de Moncada.





La contínua pedra ha fet que els carrers queden blancs.