L’Ajuntament de Castelló de la Ribera dóna suport a l’AMPA del Severí Torres

Nomenar Severí Torrés és nomenar una història per a no dormir que afecta i ha afectat centenars de xiquets que acudeixen tots el dies lectius a un col·legi de primària, l'únic que hi ha públic a Castelló de la Ribera, que des de fa més de 20 anys ve reivindicant la construcció d’un centre digne.Sí el 2016 començaren les obres de construcció de la nova escola, una vegada adjudicada l’empresa, una sèrie de problemes tècnics i burocràcies que no entén ningú feren que es paralitzaren les obres. Sols s’havia actuat en la zona de fibrociment.Davant aquesta paralització de les obres, l’AMPA del Serverí Torres ha publicat en La Veu una carta oberta dirigida al conseller Vicent Marzà perquè comencen de nou les obres: “Estem tota la vida esperant una escola digna per al nostre poble i quan, per fi, semblava que havia arribat, conflictes de caire burocràtic i legal paralitzen el nostre somni. Però, sap una cosa? No ens resignarem. Tot i les dificultats, continuarem lluitant per la nostra escola, per l'escola pública del poble, perquè ens la creiem i ens l'estimem. Seguirem protestant al carrer, als mitjans de comunicació i on siga necessari perquè els nostres fills i filles tinguen el centre que es mereixen”, reivindiquen els pares i mares en la carta.Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Castelló de la Ribera (Gent de Castelló-Compromí, EUPV i PSPV) ha mostrat el “total suport” a les reivindicacions de l’AMPA. “Si quan estàvem a l'oposició reivindicàvem la construcció del nou col·legi, inclús des de la Plataforma Cívica Castellonera, com no anem a donar suport ara”, ha manifestat, a La Veu, Lluís Piqueras, regidor d’Educació.Piqueras ha explicat que espera que prompte “es reprenguen les obres. El que no volem es que es judicialitze per part de l’empresa. Sols falta que s’acabe el reformat del projecte, per a final de mes, i que l’empresa l’accepte”.Piqueras també ha assenyalat que està en permanent contacte amb el subdirector general d’Infraestructures, Jesús Garcia, al qual “li estem traslladant que Castelló necessita el col·legi amb urgència, ja portem més de 20 anys amb aquest etern problema”.Per altra banda, l’Ajuntament ha habilitat un vehicle municipal per a traslladar el menjar dels xiquets i que no vaja en carretes, “cosa de què fins aquesta setmana aquest regidor era sabedor”.