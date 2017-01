L’A-3 reobri en els dos sentits només per a turismes

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 14:45h

Creu Roja atén més de 500 persones atrapades en l'A-3, en l’autovia a Terol a l’altura del port de Ragudo i en la V-31 entre Elda i Petrer



RedactaVeu / Requena.



L'A3, que ha estat tallada des d'últimes hores d’aquest dijous a la vesprada per la intensa nevada i que va obligat a activar l’UME per atendre els centenars de persones atrapades com a conseqüència de la forta nevada registrada a últimes hores d’ahir, ha quedat reoberta aquest divendres en tots dos sentits solament per a turismes, segons l'última actualització facilitada pel delegat del Govern al País Valencià.



Segons aquestes fonts, la passada nit ha sigut “molt complicada i difícil” i es va passar de nivell roig a negre per tres circumstàncies: les “molt fortes” nevades, amb més de mig metre de neu”; tres caigudes de pals d'alta tensió i l'existència de vehicles pesats travessats en la carretera.

Així mateix, els efectius de l’UME mobilitats van haver de repartir aliments, roba d'abric i mantes, si bé no van poder arribar a tots els vehicles, per la qual cosa també es va activar l'ajuda a través de l'Ajuntament de Requena. En total, han col·laborat en aquestes tasques 230 efectius entre l'UME, la Guàrdia Civil de Trànsit, els grups de seguretat rural i de carreteres i 20 llevaneus.





Creu Roja atén més de 500 persones atrapades a les carreteres valencianes



Per la seua banda, Creu Roja Espanyola ha atès més de 350 persones atrapades a l'A-3 aquesta nit a causa del fort temporal. Voluntaris de la Creu Roja participen en l'ajuda a persones aïllades o atrapades en els seus vehicles en les carreteres amb majors dificultats.



A la tasca realitzada en diferents punts de la A-7, a l'altura de Cocentaina, i l'A-31, entre Elda-Petrer i Font de la Figuera, es van sumar les intervencions fetes en l'Alt Palància, concretament en el Port del Ragudo, tram entre Sogorb i Barraques, on el voluntariat mobilitzat es va encarregar de subministrar begudes calentes i articles d'abric fins a altes hores de la nit.



Malgrat les dificultats d'accés, Creu Roja va aconseguir donar suport a més de 350 persones durant aquesta matinada en l'A-3, 18 persones en l'Alt Palància i unes 120 persones atrapades a l'interior de la demarcació d'Alacant. En total, prop de 500 persones ateses en carreteres del territori valencià.



