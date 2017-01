El Campionat Autonòmic de Clubs de Cros tindrà lloc a l’Alcúdia

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 15:00h

La prova es disputarà a la vora del riu Magre el pròxim diumenge 22 de gener

Cartell de la prova del diumenge.

RedactaVeu / l’Alcúdia.



El proper diumenge 22 de gener, a les 9.30h, tindrà lloc la ja tradicional Cros de l'Alcúdia. Es realitza, per una banda, una prova oficial on sols poden participar aquells que estiguen inscrits en algun club d'atletisme. Les proves oficials que es disputaran seran en diferents categories i la inscripció a les proves és gratuïta.



Paral·lelament, tindrà lloc també una cursa popular de 4 km, en la qual podran participar totes aquelles persones que ho desitgen, amb inscripció gratuïta fins un minut abans de començar la cursa.



Pel que respecta al recorregut, Paco Martínez Gallego, regidor d'Esports de l'Ajuntament de l'Alcúdia, explica que hi ha dos nivells: un dels nivells s'efectuarà per la vora del riu Magre i l'altre nivell tindrà lloc al Parc Municipal que hi ha dalt de la vora del riu, l'anomenat Periparc.



Finalment, es realitzarà el lliurament de les corresponents medalles i trofeus als guanyadors tant del cros popular com de les diferents categories oficials de clubs.



Un any més, aquesta cros ha estat promoguda i organitzada pel Club d'Atletisme l'Alcúdia conjuntament amb la Federació Valenciana d'Atletisme, els quals han pogut comptar novament amb el suport de l'Ajuntament d'Alcúdia i d'altres institucions del poble.





