Sueca i Fuster contrauen un romanç definitiu

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 14:45h

L’homenot de Sueca “feia suecanisme” tothora, fóra on fóra “promulgava d’on era i on tornava”, ha recordat Raquel Tamarit, l’alcaldessa de Sueca, qui ha explicat aquest divendres en roda de premsa els detalls del “definitiu” Espai Joan Fuster, al carrer Sant Josep núm. 8 i 10 de Sueca. L’altra part d’aquest romanç, el poble de Sueca, havia estat fins aleshores escenari aliè a les negociacions després de la mort de l’assagista.Han passat 25 anys des de la mort de Joan Fuster i, finalment, l’Ajuntament obrirà “definitivament” la casa com Fuster l’entenia, “un lloc obert i d’acollida”, on després de més de dos dècades “tornarà a ser una font de debat i tertúlia” talment “com l’esperit de Fuster”, ha afegit Tamarit.La casa Pascual Fos i la de Fuster s’han fos en una sola per formar l’Espai Joan Fuster que s’inaugura oficialment el proper dimecres, amb la assistència del president Puig i els consellers Vicent Marzà, Vicent Soler i Manuel Alcaraz, a més de la Diputació de València, regidors i alcaldes de la Ribera, així com una invitació que s’ha fet extensible a l’AVL, l’IEC, l’IIFV, la Fundació Huguet, la Institució de les Lletres Catalanes, ACPV i, en definitiva, “a tots aquells que han tingut i tenen relació amb Joan Fuster”, ha puntualitzat Salvador Ortells, qui assumeix la coordinació de l’Espai.Així doncs, comptarà amb tres espais diferenciats: el Museu, el Centre de Documentació i l’Aula didàctica de Cultura Contemporània, una combinació “difícil de trobar al País Valencià”, ha matisat Vicent Baldoví, regidor de Cultura, ja que, a més de les propietats de l’assagista, també hi ha l’art i l’arxiu, “tot obert per a difondre l’obra”, juntament amb una programació cultural paral·lela a les visites o la recerca, ha dit Baldoví, qui ha aprofitat per a recordar que “volem combatre els perjudicis sobre la seua figura i, per a fer-ho, cal didàctica” i, en aquest sentit, “s’està treballant”.Tamarit, per la seua banda, ha remarcat “l’esforç de molta gent i durant molt de temps” perquè es fera realitat. No obstant això, ha destacat tres persones que mereixen “un reconeixement” en aquest procés: Toni Carrasquet, Roser Bartolomé i l’exregidor de Cultura de Sueca, Josep Navarro, ha citat l’alcaldessa.La Generalitat, fins el canvi de govern, “no és que fera un bloqueig sistemàtic”, sinó que ha exercit “poca preocupació” perquè l’Espai siga una realitat, és a dir, que fins ara, “s’han fet els bojos (sic)”, ha explicat l’alcaldessa, qui ha tornat a demanar una “major implicació” de totes les institucions. Aquest diari ha demanat que es quantificara la despesa, de manera que Tamarit ha explicat la inversió, on trobem 86.000 euros del projecte museístic, 55.000 euros de la gestió del museu i 120.000 euros aproximadament que es licitaran per a cobrir el celobert. A banda, des del 2013, l’Ajuntament de Sueca destina anualment 30.000 euros per digitalitzar el fons documental d’arxius que s’enviarà a la Biblioteca Nacional de Catalunya (n’és la propietària), en un disc dur, mentre que l’Espai Joan Fuster conservarà els originals.Per altra banda, la Conselleria, el 2014, destinà 5.700 euros i posteriorment 18.000 euros a reparacions de goteres i desperfectes de la casa que, com ha recordat Tamarit, “és propietat de la Generalitat”. Ara, però, es fa càrrec del personal de coordinació de l’espai.Preguntats per aquest diari, des del consistori es descarta una fundació que garantisca l’obertura i conservació en el futur davant possibles canvis de govern, una opció que Tamarit no imagina, ja que una vegada obert i en funcionament “ningú s’atreviria a tancar-lo i carregar amb una qüestió així”.Per altra banda, Salvador Ortells, apuntava a La Veu que, de moment, “volem consolidar el museu”, però més endavant “treballarem l’edició i publicació de materials”, ja que seguint el procés de catalogació del fons s’ha descobert un poema inèdit. També s’està contemplant alguna manera d’incentivar la recerca, potser a través de beques o premis.Finalment, a partir del 26 de gener quedarà disponible per al públic, es posarà en marxa una web on poder sol·licitar visites guiades, consultar les activitats o la informació que ateny a l’Espai. Els preus de les activitats oscil·len entre 1 i 2 euros. Encara que enguany es tancarà de juny a setembre per donar solució al celobert, el 2018 hi haurà visites guiades i activitats didàctiques a tots els nivells educatius, ja que, de moment, durant 2017 passaran més de 600 alumnes de la localitat.