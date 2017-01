Divendres, 20 de gener de 2017 a les 15:15h

Les intenses precipitacions registrades al llarg de les últimes hores com a conseqüència de l’onada de fred que afecta el País Valencià, han provocat el desbordament del barranc de Carraixet, per la qual cosa els accessos a Museros i Vinalesa han hagut de ser tallats al trànsit.Així, en el moment de redactar aquesta informació, el trànsit de vehicles i de vianants pel barranc de Carraixet ha quedat totalment interromput. Un vehicle ha estat arrossegat per la força de l'aigua, segons es pot comprovar en el vídeo que acompanya aquesta informació. Tant des de la Diputació de València com des d’Emergències de la Generalitat han demanat als ciutadans que eviten transitar per la zona.