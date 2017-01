El vent i la pluja s'intensificaran el cap de setmana

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 16:30h

Protecció Civil manté l’alerta per nevades al País valencià el cap de setmana, així com per vent, ones i pluja

Imatge de la tempesta, aquest dious,des de Massamagrell.

@guanchegomero URL curta



Etiquetes

Onada fred



RedactaVeu / València.





El temporal de vent, mar i precipitacions s'intensificarà en el País Valencià i litoral Mediterrani aquest cap de setmana i no remetrà fins al dilluns 23 de gener, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). En aquest sentit, el temporal provocarà vents forts, pluges persistents i molt mal estat de la mar en tot l'àrea mediterrània, per la qual cosa AEMET ha emès un avís especial davant aquest fenomen meteorològic, el grau de probabilitat del qual és molt elevat, ja que supera el 90%.



Així mateix, la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior, d'acord amb les prediccions, manté l'alerta per nevades en l'est peninsular durant les pròximes hores i activa l'alerta per temporal de vent, mar i precipitacions en l'àrea mediterrània durant el cap de setmana.



En concret, durant aquest divendres, es mantindran les precipitacions localment fortes o molt fortes i persistents al País Valencià, Balears i sud de Catalunya, amb cotes de neu relativament baixes que encara poden donar lloc a importants nevades a l'interior d'aquestes zones, encara que la cota tendirà a pujar al llarg del dia. Hi haurà intervals de vent fort en punts del litoral, sobretot a Catalunya, i l'estat de la mar començarà a empitjorar.



Segons un portaveu d’AEMET, la borrasca que està provocant aquests dies en el Mediterrani “importants precipitacions i nevades” en l'est peninsular i Balears, “tendirà a aprofundir-se en les Illes Balears aquest dissabte”, 21 de gener. D'aquesta manera, demà les precipitacions i nevades començaran a remetre, excepte a Balears i en punts del litoral valencià, on encara hi haurà precipitacions “fortes i persistents”, encara que la cota de neu “tendirà a anar pujant per sobre de 1.000 metres”. El més important de la jornada serà l'augment de la intensitat de vent als litorals del País Valencià, i també de Catalunya i Múrcia, amb ratxes que poden superar els 100 km/h en punts del litoral sud del nostre territori. En general, les temperatures pujaran lleugerament el cap de setmana.



Ones de fins a 7 metres



Quant a l'estat de la mar, des d’AEMET han assenyalat que serà “molt advers” en les zones marítimes del Mediterrani així com en les zones costaneres del País Valencià, Balears, Catalunya i Múrcia, amb vents del Nord-est força 8, fins i tot ocasionalment força 9 en zones de Balears. En qualsevol cas, aquesta situació tendirà a anar remetent a partir del dilluns 23 de gener.



Respecte a la setmana vinent, el dilluns el temps seguirà molt inestable en tot l'àrea mediterrània, encara que la intensitat de les precipitacions començarà a remetre. De totes maneres, encara se seguiran produint precipitacions en les comunitats litorals mediterrànies, on nevarà per sobre de 800 a 1.000 metres en les zones prelitorals.



Pel que fa a dimarts, dimecres i dijous, del 24 al 26 de gener, seran dies de “transició” en els quals disminuirà progressivament la inestabilitat.



Consells



Per tot açò, Protecció Civil i Emergències mantenen activat el Protocol davant nevades i situacions meteorològiques extremes que puguen afectar la xarxa de carreteres de l'Estat, en fase d'alerta.



A més, amb caràcter general, Protecció Civil i Emergències recomana als ciutadans que es protegisquen i extremen les precaucions davant els riscos derivats de temperatures extremes per fred, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables, per la qual cosa aconsella estar informat a través dels mitjans de comunicació i seguir les recomanacions.



En concret, davant la previsió de neu, recomana que si és imprescindible viatjar per carretera, cal portar cadenes o pneumàtics d'hivern. També advoca per revisar els pneumàtics, anticongelant i frens; i tenir la precaució d'omplir el dipòsit de la gasolina, així com portar roba d'abric i un telèfon mòbil amb bateria de recanvi i/o carregador d'automòbil. En cas d'estar atrapat en la neu, s'aconsella romandre en el cotxe, amb la calefacció posada, renovant cada cert temps l'aire, i vigilar que el tub de fuita no estiga obstruït per a evitar que els gasos penetren a l'interior del vehicle.



Davant vents costaners, si es troba en zones marítimes, aconsella allunyar-se de la platja i d'altres llocs baixos que puguen ser afectats per les elevades marees i onatges que solen generar-se davant la intensitat de vents forts. Es recomana també evitar estacionar els vehicles en zones que puguen veure's afectades per l'onatge i recorda que, en aquestes situacions, el mar adquireix condicions extraordinàries. Finalment, demana no posar en risc la vida per captar imatges del fort onatge.