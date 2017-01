Un temporal mai vist al País Valencià

Dissabte, 21 de gener de 2017 a les 00:00h

La situació viscuda aquesta setmana "és absolutament històrica", segons l’AEMET

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha confirmat que "no hi ha constància d'un temporal d'aquestes característiques des que hi ha registres", al mateix temps que ha insistit que "no es pot lluitar contra la naturalesa", en al·lusió a la intensitat de les últimes nevades.



La portaveu de l’AEMET, Ana Casals, ha afirmat que la situació viscuda aquesta setmana "és absolutament històrica" i ha fet al·lusió a altres "temporals parcials que han deixat espessors similars però en zones més xicotetes, no com aquest, que ha afectat a més territori".



Així, ha recordat que en 1954 es va produir "un fenomen similar al País Valencià que va deixar espessors de mig metre, però que no va penetrar a l'interior peninsular" i ha afegit que "l'últim temporal d'aquestes característiques va ser al gener de 1960 però no va afectar a tanta extensió de territori com el d'ara", a pesar que en aquella ocasió sí que va quallar a la ciutat de València.



Per tot açò, Casals ha insistit que la situació és "històrica tant per temperatures com per les zones afectades i per la continuïtat de neu", i ha advertit del que pot ocórrer en les pròximes hores davant el temporal de vent, mar i precipitacions en l'àrea mediterrània.



Entre altres dades destacades, ha posat d'exemple la nevada d'aquesta setmana a Torrevella (Baix Segura), on l'última es va produir fa més de 90 anys; o l'ocorregut a Alcoi (l’Alcoià), on ha estat 24 hores nevant; mentre que a Castelló s'ha arribat als 117 mil·límetres d'aigua en un dia, "una xifra que mai s'ha aconseguit a l'hivern".



També ha esmentat les ones de cinc metres en la boia de València que superen el rècord de novembre de 2001, quan van arribar a 4,35, i ha alertat que, de cara a aquest cap de setmana, es podrà arribar a altures de fins a set metres pel temporal de mar en l'àrea mediterrània.