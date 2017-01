S’enfonsa un edifici ‘okupa’ a Alcoi pel temporal

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 16:45h

La part posterior d'un edifici ocupat en el carrer del Camí s'ha enfonsat aquest matí de divendres sense provocar danys personals com a conseqüència del temporal de pluja i de neu que ha afectat la ciutat i la comarca de l’Alcoià. Afortunadament, no ha hagut de lamentar víctimes personals.L'edifici, situat en el número 13 del carrer del Camí, estava ocupat de forma il·legal, segons fonts municipals, i les persones es trobaven a l'interior de l'immoble en el moment del sinistre “quan han escoltat moviment”, han pogut abans de l’enfonsament.“Per fortuna, no han calgut lamentar danys personals”, s'ha felicitat l’alcalde del municipi habitat per okupes. Els tècnics d'Arquitectura han valorat els danys i han decidit derrocar la teulada de l'edifici, que havia quedat a l'aire després de l'ensulsida ja que presentava risc d’enfonsament.Per a aquest cap de setmana han quedat suspeses totes les activitats esportives i els actes de la festivitat de Sant Antoni, i durant els pròxims dies seguiran tallades les carreteres d'accés a la Font Roja i a Sant Antoni, segons les mateixes fonts.