Caos en Utiel i Requena: Més de 32.000 afectats sense llum

Divendres, 20 de gener de 2017

Distintes avaries en línies d'Iberdrola deixen els veïns sense subministrament

EP / Requena.



Diferents avaries de línia en la zona de l’embassament de Contreras, especialment en una línia de 132 Kv, han deixat sense llum 32.000 punts de subministrament --tot el que porte comptador-- en la comarca valenciana d'Utiel-Requena.



Ja que estan totes les vies d'accés tallades, fonts de la companyia han apuntat que és impossible arribar amb vehicles als punts on s'ha de realitzar les operacions de reparació. Iberdrola compta amb dos helicòpters per a poder comprovar des de l'aire la situació, encara que un d'ells no ha pogut desenganxar pel mal temps.



Amb la informació que proporcione l'altre, es determinarà en quins punts exactes se situen les avaries i es farà un pla de treball. No obstant açò, la solució dependrà del moment en què es puga accedir amb vehicles a la zona.



La companyia elèctrica disposa de 300 empleats en la zona i ha demanat reforços a altres per a organitzar els torns, a més de 150 treballadors de contractes. També compta amb 23 grups electrògens disponibles i s'han sol·licitat 20 més per si fóra necessari.



En el cas de l'hospital de Requena, han indicat les mateixes fonts que ja ha arribat el grup electrogen que havia sigut sol·licitat. El centre ha hagut de suspendre operacions programades i consultes externes.