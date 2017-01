La Conselleria de Cultura pren el control del Monestir de la Valldigna

Dissabte, 21 de gener de 2017 a les 00:00h

El ple del Consell celebrat aquest divendres ha autoritat l’extinció de la Fundació Jaume II el Just, que fins a les darreries de 2016 encara mantenia la gestió del Monestir de Santa Maria de la Valldigna, ubicat a Simat de la Valldigna (la Safor) i elevat per l’Estatut d’Autonomia a “símbol de l’esforç del poble valencià”, com parafrasejava l’expresident Alberto Fabra en 2015, tot just quan es vanagloriaven de la finalització de les obres que possibilitaven visitar les ruïnes del Palau de l’Abad. L’altra realitat del monestir cistercenc i de la Fundació, la treia a la llum l’actual consell, a través de la Conselleria que gestiona Vicent Marzà, quan van apuntar que la Fundació acumulava un deute entre els 12 i els 16 milions d’euros que han d’assumir les arques valencianes.A finals de 2016, era el secretari de Cultura, Albert Girona, qui anunciava des de Tavernes de la Valldigna que la Fundació es liquidaria. Independentment, el procés judicial que investiga la gestió de la fundació durant l’etapa del PP seguirà endavant.Així mateix, el passat 23 de desembre, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esportsde la Mancomunitat de la Valldigna, com va informar aquest diari, per informar-los que aquesta extinció anava endavant i que començaren a organitzar-se per aportar un seguit de propostes culturals per omplir el cenobi d’activitats, a banda de les visites guiades que el Monestir ofereix.La Veu informava que, a pocs dies de canviar d’any, la Conselleria havia agafat les regnes per endreçar el rumb sobre el monestir cistercenc, mentre que per altra banda, la liquidació de la Fundació Jaume II el Just es troba avançada, però, tot i que l’administració voldria liquidar-la al més aviat possible, ens apuntaven aleshores, els tràmits faran que s’allargue la seua liquidació total, ja que cal que els altres patrons vulguen liquidar-la, ens puntualitzaven.La Fundació es va constituir el 30 de juny de 1999, i tenia com a objectiu la recuperació, potenciació, posada en ús i divulgació del patrimoni històric valencià, en particular, el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. Ara però, en l'actual context econòmic, es considera oportú procedir a l'extinció de la fundació, i canalitzar les actuacions encaminades a continuar impulsant el valor del monestir de Simat de la Valldigna mitjançant activitats realitzades per la Generalitat, a través de la Conselleria de Cultura, confirmant allò que aquest diari apuntava.La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, pren el control del Monestir, com han confirmat a La Veu, després d’endreçar el seu rumb abans que finalitzara el 2016. Per tant, ara s'encarregarà de l'execució de l'acord i durà a terme les mesures necessàries per a impulsar i culminar el procés d'extinció de la Fundació. Encara que, segons han apuntat fonts de conselleria a aquest diari, “no hi ha una data exacta” per a l’extinció definitiva.És important recordar que durant els anys d'activitat de la Fundació, la Generalitat, com a membre del patronat, ha contribuït de manera activa en les activitats realitzades i ha finançat, quasi íntegrament, les actuacions d'inversió i divulgació que s'han dut a terme.