Oltra carrega contra el retard del Govern espanyol per fer front als efectes del temporal

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 17:45h

El Govern valencià també ha carregat contra el retard del Govern espanyol en establir mesures preventives per a fer front als efectes del temporal de fred i neu que ahir divendres va propiciar que al voltant de dos milers de conductors es quedaren atrapats en l’A3 que comunica València amb Madrid a causa de les intenses nevades registrades en la comarca de Requena-Utiel.Ho ha fet mitjançant la vicepresidenta Mónica Oltra, qui, en ser preguntada en la roda de premsa posterior al Ple del Consell per la valoració del Ministeri de Foment sobre les actuacions fetes per a prevenir les conseqüències del temporal al País Valencià, ha indicat: ”A mers efectes informatius, la Generalitat Valenciana va posar a la disposició del Govern -espanyol- des del minut zero tots els seus efectius per a fer front a l'onada de fred i no va ser fins a aquest dijous a la nit quan es va acceptar l'oferta”.La portaveu de la Generalitat ha apuntat que faran les avaluacions “quan acaben els treballs” perquè “ho faríem malament si avaluem la situació i no ha acabat”. Així, ha remès a la fi de l'episodi d'onada de fred per a fer una valoració de l'actuació de tots els mitjans i administracions que estan col·laborant per a minimitzar l'impacte.