Aritz Lasa i Genovés II protagonistes al 41è 'Colp a Colp'

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 18:15h

Ja tenim ací el divuitè programa de la segona temporada de ‘Colp a Colp’, el número 41 del total, que estarà farcit de notícies de l’actualitat del món de la pilota.Al principi del programa podreu escoltar el sumari, on vos avançarem tots els temes que tractarem. Tot seguit, parlarem de les competicions professionals de raspall i d'escala i corda, on vos contarem els guanyadors del Trofeu Mixt Fundació José Luis López, tant d’escala i corda com de raspall. A més, entrevistarem un d’ells, Genovés II, que està en un esplèndid estat de forma després de la seua lesió i que vol que el 2017 siga el seu any.També vos parlarem de les competicions de tecnificació de raspall femení i la lliga juvenil d’escala i corda així com de la incertesa a la qual s’aboca el món professional de la pilota.Pel que fa al món amateur, vos contarem qui va guanyar el duel entre Aritz Lasa i Adrián de Quart i entrevistarem el gran pilotari basc i, a més, contarem com ha quedat la primera jornada de la XXII Copa Generalitat de Galotxa. Així mateix, entrevistarem Jordi de Picanya perquè ens conte com va anar l’arrencada del I Circuit Intercomarcal de màdel.A més, en la secció cultural, vos aproparem el binomi de la muixeranga i la pilota amb una entrevista a Víctor que pertany a la Nova Muixeranga d’Algemesí i també a la Jove Muixeranga de València. També tindreu al vostre abast la cèlebre secció de vocabulari amb l’explicació d’una nova expressió del ric lèxic de la pilota amb la veu de Sergi Durbà. Hui, “Benissa, partida i missa”.Recordeu que podeu seguir ‘Colp a Colp’ ai a Twitter , on podreu assabentar-vos de totes les novetats del programa.El programa, com sempre, serà emès per Ràdio Godella 98.0 FM i Ràdio Manises 105.7, divendres a les 13.30h. Dissabte, a les 14h, es podrà tornar a escoltar a Ràdio Godella. A més a més, també el podreu escoltar a Ràdio Terra divendres a les 17.00h i a Ràdio Aktiva (107.6 en l’Alcoià i 98.2 en la Vall d’Albaida) divendres a les 14.00h. I, per descomptat, també podreu escoltar este ‘Colp a Colp’ i la resta a la nostra web: