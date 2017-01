PilotaVeu i l’ACV Tirant lo Blanc signen un conveni per a la promoció de la pilota valenciana

Dissabte, 21 de gener de 2017 a les 09:30h



Gonçal Grau i Ricard Sentandreu signen el conveni de col·laboració. Fotografia: Laia Mas.

El president de l’ Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc , Gonçal Grau i Muedra, i el coordinador del diari digital de pilota valenciana PilotaVeu , Ricard Sentandreu, han signat un conveni per potenciar de manera conjunta el nostre esport.Ambdues entitats comparteixen la idea que és necessària la promoció, difusió i defensa de la pilota valenciana, i amb aquest acord mostren la voluntat de col·laborar amb activitats relacionades amb aquest objectiu. Així, fixen les bases per a la participació en projectes conjunts que situen la pilota valenciana en el lloc que es mereix a la nostra societat.Amb la formalització d’aquest conveni, l’ACV Tirant lo Blanc mostra el compromís per difondre el coneixement de l’origen, la història, l’evolució i les figures rellevants de la pilota valenciana. A més, es compromet a donar a conèixer les diferents modalitats existents d’aquest esport, així com a promoure la seua pràctica en la societat valenciana. La finalitat de l’ACV Tirant lo Blanc i de PilotaVeu és també fomentar l’ús del valencià en l’àmbit d’aquest esport, un esport que, a més, ajuda a vertebrar territorialment el País Valencià i fomenta el coneixement i les relacions entre les comarques valencianes.