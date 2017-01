Les mancances del serveis del Departament de Salut de la Ribera

Dissabte, 21 de gener de 2017 a les 00:00h

Justament aquest dijous la cap del Servei d'Urgències i responsable de la Unitat d'Hospitalització Domiciliària i de la Unitat de Pal·liatius de l'Hospital de la Ribera d'Alzira, presentava la seua dimissió davant la falta de recursos i la situació "caòtica" i de "col·lapse" . Ara, és el torn del sindicat CCOO que ha enumerat, a través d'un comunicat, les diferents mancances que ha trobat actualment en la gestió que fa Ribera Salud del Departament de Salut de la Ribera, que es podrien sintetitzar en una reducció horària dels diferents serveis que ofereixen, fent que siguen els usuaris els qui patisquen les conseqüències, així com una reducció de personal en les urgències de l'Hospital de la Ribera. En destaquen la reducció de 5 a 4 dies de l'atenció als pacients que realitzen rehabilitació a Carcaixent i substitucions que no es fan al 100%.En concret, l'organització sindical considera que “no hi ha cap justificació per a disminuir de 5 a 4 els dies d’atenció a la població que necessita rehabilitació”, en referència a la reducció d'aquest servei que es realitza de dilluns a divendres en el Centre de dia Mare de Déu de la Salut de Carcaixent des d'octubre de 2009.Pel que fa a les substitucions que no es cobreixen per complet, CCOO destaca el cas del metge de família de Llaurí, que durant els últims dies ha estat de vacances i no ha estat substituït tots els dies, “sols hi ha hagut consulta alguns dies i no durant tota la jornada laboral” asseguren. Per la qual cosa, el sindicat considera que “les substitucions del personal que treballa i que són recurs únic, com passa en tots els Consultoris del Departament de la Ribera, ha d'estar substituïts al 100% per no minorar la qualitat assistencial a la població”.Al comunicat, CCOO també fa referència a la falta de pediatres, en general, en tot el departament de salut de la Ribera, però remarquen el cas concret del centre de salut d'Alginet, on hi ha una plantilla de dos pediatres i on asseguren que “des del mes de juny a novembre de 2016 les absències justificades i planificades sols han sigut cobertes la meitat dels dies laborals. No hi ha hagut planificació dels dies, ni continuïtat de l'assistència i sols des de fa unes setmanes estan anant pediatres de l’Hospital de la Ribera a realitzar les consultes a les vesprades. Cada vesprada va un pediatre diferent”, segons aquest sindicat.Aquesta entitat sindical, a més, s'oposa al fet que es reduïsca el personal mèdic en urgències de l'Hospital de la Ribera, perquè segons expliquen “ja han anat reduint-se els facultatius d'urgències en els punts d'Atenció Continuada del Departament de la Ribera als centres de salut, i ara que estem en el començament de l’epidèmia estacional de la Grip repuntant les urgències, en lloc de reforçar la plantilla, volen canviar-los de lloc de treball”.Una altra de les situacions que CCOO denuncia en el seu comunicat és la falta de personal substituït durant les vacances de Nadal, perquè tal com expliquen “s’ha estat treballant sota mínims de personal, atenent bàsicament les urgències i sense personal suficient per a realitzar l’atenció programada”, per això el sindicat considera que “les substitucions no poden ser nul·les. Que per a mantenir la qualitat sanitària a la població, cal tindre una plantilla adequada per a proveir de tota la Cartera de Serveis a la població”.CCOO no sols denuncia mancances en quant a la reducció de serveis de cara als usuaris, també ha remarcat la precarietat dels contractes i la gran mobilitat del personal de l'UTE, que segons expliquen “ dificulta el correcte seguiment dels pacients, sobretot en atenció primària, com és el cas que s'està donant aquests dies i que afecta a centres com els de Benifaió, l'Alcúdia i Massalavés, on canviaran els metges de família sense cap criteri objectiu, sense preguntar als pacients ni als professionals. Sols perquè ho considera la direcció”.És per tot això que aquest sindicat pensa que l'empresa que gestiona el Departament de Salut de la Ribera no pot tindre com a únic objectiu guanyar diners, “també cal tenir en compte la prestació sanitària que es dóna, en quines condicions, amb quant de personal...”, així com també demana que “contracte més personal per a millorar la qualitat de vida de les persones, impulsant mesures de prevenció i promoció de la salut amb criteris d’equitat i priorització basats en l’evidència i amb garanties de transparència per al compliment de la Cartera de Servei de la Conselleria de Sanitat”.