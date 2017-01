Hortalisses, cítrics i la ramaderia, els principals perjudicats pel temporal

Diumenge, 22 de gener de 2017 a les 00:00h

La combinació de fred, pluja, neu, vent i pedra dels últims dies ha provocat una sèrie de danys d'importància relativa en el camp valencià i la pitjor part se l'emporten les hortalisses, els cítrics i la ramaderia, a més d'algunes infraestructures agràries; segons informa La Unió de Llauradors en una estimació provisional, ja que aquest temporal encara no s'ha donat per acabat. Encara que destaquen que en general la neu suposa una aportació d'aigua important per als camps.El cultiu més afectat pel fred són les hortalisses, i entre aquestes la carxofa, que ha patit deterioració visual del producte i un desproveïment de mercat en interrompre's la collita uns dies, segons aquesta organització agrícola informa en un comunicat. També destaquen que la zona amb majors pèrdues se situa en la meitat sud d'Alacant i també expliquen que no tenen constància que les gelades hagen afectat els cítrics.El sector ramader també s'ha vist afectat pel fred i la neu, perquè segons La Unió, veuran incrementats els costos d'alimentació davant la impossibilitat d'eixir a pastar els animals i les granges experimentaran també un augment dels costos de calefacció, just en el moment més àlgid del preu de l'electricitat i gasoil.La neu ha sigut molt ben rebuda en el camp perquè suposa una aportació d'aigua important per a algunes zones d'interior i els cultius de secà, recorda aquest sindicat, encara que en el cultiu de l'olivera i cítrics, i de manera puntual, ha pogut haver-hi trencament de branques, així com en el de raïm, també en alguna emparrat de la vinya.La Unió explica que la pedra d'aquest dijous va afectar sobretot unes 4.000 hectàrees, fonamentalment de cítrics, en les comarques de la Ribera, la Safor i la Marina, i destaquen que encara és prompte per a avaluar danys, però el fet que la collita estiguera ja bastant avançada, els minimitzarà. També aquest mateix divendres de matí s'ha produït una nova tempesta acompanyada de pedra que ha afectat la comarca de l'Horta, on hi ha 1.000 hectàrees conreades d'hortalisses que hauran patit els seus efectes, però des d'aquest sindicat agrari recorden que convé esperar per a efectuar la valoració fins a accedir als camps i veure la gravetat de la situació. També el vent ha afectat infraestructures i haurà tirat collita de cítrics de l'arbre a terra durant aquest dies.Aquest episodi de noves adversitats climatològiques s’afegeix a les dels últims mesos que van començar amb una greu sequera o les fortes pluges i inundacions de finals de novembre i principi de desembre, raó per la qual La Unió torna a reclamar a les dues administracions públiques (Govern estatal i Generalitat) que consensuen una sèrie de mesures compensatòries per als llauradors i ramaders afectats, entre les quals destaca:-L'impuls de la declaració institucional de les Corts Valencianes de suport al sector i reivindicació de més inversió en infraestructures agràries, a la qual s'haurien d'adherir diputacions provincials i ajuntaments.-La concessió d'ajudes estatals de mínims: 15.000 € per empresa agrària en tres anys. Reglament (UE) nº 1408/2013 de la Comissió de 18 desembre 2013.-Reducció del mòdul en l'IRPF per a produccions i zones afectades.-Condonació del pagament de l'Impost de Béns Immobles de les parcel·les conreades. En tractar-se d'un tribut local, se sol·licita que la pèrdua d'ingressos dels ajuntaments i diputacions provincials siga compensada amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.-Bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social durant huit mesos.-Taxació de l’assegurança d’indemnització del dany real en parcel·la en funció de les exigències comercials, independentment de la franquícia establida. És a dir, que s'indemnitze el 100% del dany real.-Establiment de préstecs amb interès subvencionat per als afectats.-Subvenció dels productes fungicides usats per a evitar danys addicionals en producció i plantació.