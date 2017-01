Rescat dels 40 joves de Carcaixent atrapats per la neu a Casas del Río

Dissabte, 21 de gener de 2017 a les 10:30h

Els alumnes del col·legi Maria Inmaculada de Carcaixent passaren la nit sense llum ni gas



Xavier Pérez / Casas del Río.



Després d’hores d’angoixa, una màquina llevaneu enviada per la Diputació de València s’ha desplaçat, aquest divendres, als voltants de la pedania de Cases del Riu, a Requena, per netejar de neu la CV-442, inclòs l’accés al campus educatiu de Moragete, on havien quedat atrapats, en un alberg, al voltant de 40 xiquets i professors del col·legi Maria Inmaculada de Carcaixent.



Després de la neteja de la via, la Guàrdia Civil ha procedit al desallotjament del refugi, davant les previsions de fortes nevades en tota la zona.

Els alumnes havien passat la nit sense llum ni gas. L’evacuació s’ha fet amb vehicles oficials que ha traslladat els xiquets fins a punt segur, on han pujat a un autobús que els ha traslladat fins a Carcaixent.