La tempesta perfecta al País Valencià: Aire polar més gota freda

Dissabte, 21 de gener de 2017 a les 10:30h

El temporal que està afectant el País Valencià i Balears aquesta setmana i que des del Govern espanyol i l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ja qualifiquen d"històric" s'ha produït a causa d'un aire polar continental que s'ha combinat amb una borrasca que ha donat lloc a aquestes abundants precipitacions, segons meteoròlegs.El meteoròleg Ángel Rivera ha explicat que la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) ha tingut una zona activa davantera que afectarà la terra i un flux humit amb el qual s'organitza millor. "Açò és semblant a les situacions que al Mediterrani anomenen gota freda", ha comentat.Per la seua banda, José Ángel Núñez, cap de l'àrea de Climatologia de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a València, ha explicat que aquesta DANA ha coincidit amb un flux d'aire mediterrani molt humit i aire molt fred. En declaracions a Europa Press, ha concretat que en aquest cas, el temporal es va iniciar dimarts passat amb l'entrada d'una massa d'aire gèlid, polar, amb recorregut continental, que va fer que es desplomaren les temperatures i va convertir el dimecres 18 de gener com el dia més fred des de gener de 2005."Són nevades de front càlid, en les quals una massa relativament càlida i humida sobrevola una massa d'aire gèlid que havia quedat prèviament estancat sobre el territori. L'aire càlid i humit per damunt, que genera nuvolositat i precipitacions que travessen la massa d'aire gèlid estancat al costat del sòl, donen lloc a la formació de flocs de neu i a extenses nevades que, en aquest cas, van començar a registrar-se a cotes de 300 metres i que després va anar ascendint la cota fins a uns 500 metres", ha precisat.En aquest sentit, ha concretat que "no hi ha constància d'un temporal d'aquestes característiques almenys en les últimes quatre dècades" i aquesta nevada tindria l'últim precedent en el temporal de gener de 1960 (encara que el de 1960 no tan extens com l'actual), última vegada que la neu va quallar al centre de la ciutat de València, encara que en aquella ocasió va afectar poc l'interior de Castelló."És difícil trobar episodis similars. Un dels més adversos va ocórrer fa més de 63 anys, en la gran nevada del 3 i 4 de febrer de 1954, que va afectar tota la Comunitat", ha concretat, encara que ha indicat que la nevada no és comparable perquè llavors "no va penetrar tant cap a l'interior del territori, on l'espessor va ser menor que en aquest 2017".Aquesta nevada, ha indicat Núñez, tindria l'últim precedent en la del temporal de gener de 1960 (encara que el de 1960 no tan extens com l'actual), última vegada que la neu va quallar en el centre de la ciutat de València, encara que en aquella ocasió va afectar poc a l'interior de Castelló, "la qual cosa ratifica que l'extensió d'aquest temporal té pocs precedents i cap en les últimes quatre dècades".Precisament, segons dades de AEMET, aquest dijous ha sigut el dia d'hivern més plujós a València des de 1938, és a dir, en quasi 80 anys. En la jornada es van acumular 77 litres per metre quadrat i durant tot l'episodi s'han arreplegat 112,2 litres per metre quadrat.Mentrestant, a l'observatori de Castelló, s'han acumulat 161,6 litres per metre quadrat, dels quals 117,4 es van comptabilitzar aquest dijous, que ha sigut el dia més plujós en la província en els mesos d'hivern. "Mai s'havia registrat tanta pluja en un dia en els mesos de desembre, gener o febrer”.Per la seua banda, a l'aeroport d'Alacant-Elx, aquest dijous es va convertir en el més plujós des que van començar els registres d’aquest observatori, en 1968, i el dia més plujós fora de la tardor.