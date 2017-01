Més de 30 carreteres secundàries continuen tallades per la neu

Dissabte, 21 de gener de 2017 a les 10:45h

Redactaveu / EP.



Un total de 33 carreteres secundàries del País Valencià romanen tallades al trànsit aquest dissabte pel temporal que afecta aquests dies la regió. A més, el trànsit en l'A-23 a Barraques (l’Alt Palància) segueix condicionat i efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) continuen treballant per rescatar 50 camions que anit van haver de parar en la calçada davant les dificultats per circular per aquesta via.



En la demarcació de Castelló, on aquest dissabte s'espera que continuen les nevades a l'interior, hi ha més de 20 carreteres autonòmiques tallades, com la CV-125, CV-190, CV-170, CV-12 i CV-223, entre unes altres. A València roman tallada al trànsit la CV-235 en el límit entre Castelló-València.



Precisament, en la demarcació València s'esperen pluges persistents i vent al llarg de la jornada. Durant la nit, els bombers del Consorci han actuat en 10 ocasions davant la caiguda d'arbres i el despreniment de façanes, segons han informat des del Centre de Coordinació d'Emergència de la Comunitat.



Respecte al trànsit, continuen tallades a Alacant més de 10 carreteres secundàries, com la CV-797, CV-803, CV-798 o CV-780, entre unes altres. El vent, les pluges i els fenòmens costaners també estaran presents en tota aquesta demarcació al llarg del dissabte.