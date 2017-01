Isaura Navarro: ‘El Govern del PP està sent inhumà amb les persones refugiades’

Dissabte, 21 de gener de 2017 a les 11:15h

Compromís reclama al Govern estatal el compliment, de “manera urgent”, de l’acolliment de refugiats acordat amb la UE



Redactaveu / València.



La diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha registrat en les Corts una proposició no de llei per instar el Consell que continue reclamant al Govern espanyol que agilitze de manera urgent el procés de trasllat de persones refugiades a l’Estat espanyol. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que l’executiu espanyol complisca els compromisos acordats amb la UE d'acollir 17.410 persones i permetre l’arribada de manera immediata de les persones que deurien haver-se acollit des de 2015, per a la qual cosa es proposen mesures per facilitar i agilitzar l’arribada dels refugiats.



Per a la parlamentària de Compromís “el govern del Partit Popular està sent absolutament inhumà amb les persones refugiades que tenen el dret a venir, perquè així s’ha acordat per la UE i perquè és el dret humanitari que hem d’aplicar. En canvi, el que estan fent és tancar les portes a eixes persones que estan ara mateix patint esta onada de fred; és una situació intolerable”.



Segons explica Navarro, “al setembre de 2015, els líders europeus van signar un acord pel qual establien un mecanisme de reubicació d'emergència, és a dir, es van repartir una part dels refugiats entre els països membres de la Unió Europea. No obstant açò, desenes de milers de persones segueixen atrapades en camps de refugiats en condicions deplorables, amb escassetat d’atenció mèdica, d'instal·lacions sanitàries i d'aigua potable. La majoria dels camps de refugiats es van construir sense tenir en compte les necessitats dels grups de població més vulnerables”.



Actualment, milers de refugiats estan tractant de sobreviure en temperatures extremes com a conseqüència de l'onada de fred polar i de l'incompliment de promeses de la UE. Amb temperatures de fins a menys vint graus sota zero i les dures condicions en les quals ja tractaven de sobreviure, el fred s'ha convertit en un malson de conseqüències mortals. Els camps de refugiats no estan preparats i les ONGs denuncien que no s'estan dotant de recursos.



Per a Compromís aquesta situació posa al descobert, cada vegada més, la incapacitat de la comunitat internacional per resoldre i prevenir conflictes i situacions d'emergència humanitària. Al mateix temps que es posa de manifest la falta de voluntat política per complir amb les obligacions internacionals en matèria de drets humans i protecció internacional.



El Govern d'Espanya es va comprometre a acollir 2.479 persones al juliol i 14.931 al setembre de 2015, xifra que va fixar la UE. Des de l’assumpció dels compromisos fins a principis de 2017, el Govern d'Espanya únicament ha acollit 983 persones entre reubicacions i reassentaments, és a dir, sols un 6% del total a què s’havia obligat.



Segons Navarro, “els estats membres de la Unió Europea tenen capacitat, recursos i competències per solucionar aquesta crisi i ajudar a totes aquestes persones que no són responsables de la situació en la qual es troben. L'única cosa que fa falta és voluntat política per activar les mesures necessàries i, sobretot, per complir-les. El Govern valencià ha mostrat sobrades intencions d’acomplir amb l’acolliment de refugiats que li pertoca i té tot el dispositiu preparat, però el Govern estatal del PP està impedint-ho”.



“Des de Compromís no anem a desistir de reclamar al Govern central que complisca amb l’acolliment de refugiats, per això hem presentat aquesta iniciativa parlamentària amb què plantegem mesures concretes per facilitar i agilitzar l’arribada com que es permeta la possibilitat de realitzar sol·licituds d'asil a través de les ambaixades i consolats espanyols amb criteri d’urgència per als grups més vulnerables o la flexibilitat de la reagrupació familiar i l’extensió del dret d’asil, de les persones familiars de les refugiades ja reconegudes, així com l’exempció de visats en trànsit de persones que provenen de països en conflicte que els permeta realitzar sol·licituds d’asil i Protecció Internacional”, ha conclòs Navarro.