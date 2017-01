La tempesta del segle: mig metre de neu a Morella

Dissabte, 21 de gener de 2017 a les 11:45h

Foto. Ajuntament de Morella. URL curta



Etiquetes

Morella, Nevada



Redactaveu / EP / Morella.



La localitat de Morella (els Ports) ha acumulat 98,4 litres per metre quadrat de neu durant les últimes 48 hores, la qual cosa ha donat lloc als 49 centímetres d'espessor de neu, i ha registrat una temperatura de 2 graus sota zero a les 10 hores d'aquest dissabte, segons les dades que l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha compartit a través del seu compte de Twitter.



A més, l'onada de fred ha portat unes precipitacions que han deixat, fins a les 10 hores, 52 litres per metre quadrat a Pinet ; 41,2 l/m2 a la localitat de Barx (la Costera); 22,4 a Ontinyent (la Vall d’Albaida), i fins a 19,6 l/m2 a Xàtiva (la Costera) i 16,6 l/m2 a Alcoi (l’Alcoià).



Fins a les 10.30 hores, s'han registrat ratxes màximes de vent de 79 quilòmetres per hora a Xàbia (la Marina Alta); 68 km/h a Barx (la costera); 62 a Castelló i a Oliva (la Marina alta), i 54 km/h a l'Aeroport de Manises.



Així mateix, Aemet ha informat que roman actiu l'avís taronja per temporal marítim i que s'han registrat ones de fins a cinc metres, altitud que està augmentant.



El servei meteorològic ha advertit que les imatges de radar mostren pluges persistents al litoral sud de València i al nord d'Alacant, i que es poden acumular, aquest dissabte, 100 litres per metre quadrat en 12 hores.



Durant la nit, arran del temporal, el Consorci Provincial de Bombers de València ha hagut d'actuar en deu ocasions per caigudes d'arbres i per despreniments de façanes. No obstant açò, no s'han produït "actuacions rellevants" per part de cap dels tres consorcis de bombers del País Valencià, segons les mateixes fonts.