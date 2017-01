Puig exigeix al Govern estatal que es garantisca l'electricitat a Utiel-Requena

Dissabte, 21 de gener de 2017 a les 13:00h

Dels més de 32.000 afectats pels talls de subministrament, 8.500 encara continuen sense llum

Puig a Requena amb les autoritats municipals.

Foto: GVA URL curta



Etiquetes

Nevada, Requena, Temporal, Ximo Puig



Redactaveu / Requena.



El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat que intentarà tornar a parlar amb el ministre d'Energia, Álvaro Nadal, perquè "d'alguna manera es garantisca" que "en les pròximes hores" els ciutadans de la comarca valenciana de la Plana d'Utiel-Requena recuperen el servei elèctric, un fet que ja li "va garantir" el titular d'Energia en la conversa que van mantenir el divendres, segons ha indicat.



A més, en declaracions als mitjans després de mantenir una reunió amb l'alcalde de Requena, Mario Sánchez, per fer balanç dels efectes del temporal, el cap del Consell ha assenyalat que dilluns que ve s'engegarà "una oficina perquè es puguen presentar les reclamacions oportunes" amb l'objectiu que el pla d'ajudes que es va a establir "puga generar la tornada suficient per als ciutadans".



Puig ha apuntat que el primer edil de Requena i el seu equip de govern li han explicat "quin és l'estat de la situació" i ha destacat que "el més preocupant és la tornada a la normalitat del subministrament elèctric". "En aquests moments encara hi ha una part important de la població i dels llogarets que no tenen subministrament i per a nosaltres és la gran prioritat", ha comentat en aquesta línia.



Així, ha anunciat que es posarà en contacte amb Nadal: "Vaig a intentar tornar a parlar amb el ministre d'Energia perquè d'alguna manera es garantisca allò que ahir se'm va garantir, que és que en les pròximes hores tindríem ja un servei per a tots els ciutadans d'aquesta comarca amb normalitat, perquè aquesta és una qüestió fonamental".



"En aquests moments ja portem bastants hores sense subministrament elèctric i, quan passen de les 40 hores sense subministrament, en moltes cases el problema s'està agreujant", ha subratllat.



En aquest sentit, fonts d'Iberdrola han apuntat que dels més de 32.000 afectats pels talls de subministrament, 23.000 ja l’han recuperat, mentre que més de 8.500 usuaris continuen sense llum.