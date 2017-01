El subgovernador permet la celebració de la manifestació feixista de Callosa de Segura

Dissabte, 21 de gener de 2017 a les 17:30h

David Rodríguez (EUPV): “Ens sembla vergonyós que en ple segle XXI es permeten actes d'exaltació de figures i càntics feixistes”



Redactaveu / Callosa de Segura.



El coordinador d'EUPV, David Rodríguez, ha qualificat de “vergonyós” que s'haja permès la celebració de la manifestació convocada per un grup d'extrema dreta a Callosa de Segura aquest matí en defensa del monòlit de la Creu dels Caiguts. “Ha sigut una marxa que no s'havia d'haver autoritzat per tractar-se d'un acte d'exaltació del feixisme, incitació a l'odi, discriminació i violència, delictes tots ells recollits en el codi penal”, ha defensat. Rodríguez ha recordat que EUPV, a través de la diputada provincial Raquel Pérez, va sol·licitar la passada setmana a Subdelegació de Govern a Alacant que no s'autoritzara la manifestació, petició que va ser finalment rebutjada.



“Com és possible que en ple segle XXI i en una societat democràtica com la nostra es permeta una manifestació amb crits d'exaltació a la figura de Primo de Ribera i amb càntics franquistes com el Cara al Sol?”, s'ha preguntat el dirigent de la formació d'esquerres. “És impensable que açò puga ocórrer actualment en altres països que també han patit dictadures d'extrema dreta”, ha afegit.



Per a Rodríguez, aquest tipus de fets “l'única cosa que fan és enaltir actes amb caràcter xenòfob i racista que vulneren els drets constitucionals”. Cal destacar que aquesta concentració és posterior a la decisió de l'Ajuntament de Callosa de retirar de la plaça la Creu franquista, “acord pel qual els nostres regidors en aquest municipi ja van haver de suportar agressions verbals per part de falangistes, que es van tornar a repetir la nit del 14 de desembre”.



Finalment, el coordinador ha traslladat de nou el suport d'EUPV al col·lectiu de Callosa de Segura davant els atacs continus per voler fer complir la Llei de la Memòria Històrica que, “recorde, va ser aprovada en 2007 per tots els grups polítics en el Congrés”, ha conclòs el coordinador.