El valencians ixen al carrer per dir ‘No’ al CETA

Diumenge, 22 de gener de 2017



XP /València.



Els valencians van eixir ahir al carrer, desafiant el fred, per dir ‘No’ rotund a l'acord comercial i d'inversions entre la Unió Europea i Canadà, el CETA.



La societat civil, els sindicats, agricultors i activistes d'organitzacions ciutadanes, culturals i polítiques de tot Europa van eixir al carrer amb l'objectiu de parar el CETA, el Tractat Econòmic i Comercial entre la Unió Europea i Canadà, també conegut com el “TTIP canadenc”.



Concretament, en el cas del País Valencià, les mobilitzacions tingueren lloc a Castelló de la Plana, Alacant, València i a Elx.



La campanya No al TTIP , la convocant de les mobilitzacions a l'Estat espanyol, ha exposat als europarlamentaris espanyols que el text del CETA i la “declaració interpretativa” que l'acompanya suposen l'acceptació que les empreses multinacionals puguen demandar els governs per adoptar mesures legítimes i no discriminatòries per a la protecció de la població i del planeta. A més, expliquen que aquest acord consagra un sistema judicial paral·lel i unidireccional al qual els inversors estrangers poden acudir per defensar els seus interessos eludint el sistema jurídic existent.Des d'aquesta plataforma també argumenten que el CETA limita seriosament la capacitat dels governs per crear, ampliar i regular els serveis públics i per revertir liberalitzacions i privatitzacions fracassades.