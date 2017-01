Falta de respecte als valencians: ‘No som Levante, senyors de les TV's de Poniente’

Diumenge, 22 de gener de 2017 a les 10:45h

El president de les Corts, Enric Morera, es farta de les televisions estatals i llança dos piulades contra la mala denominació del territori valencià i per les errades d’ubicació dels pobles



Xavier Pérez / València.



Tant fa que siga una onada de calor sahariana, que una riuada o, ara, el temporal de neu i fred. La falta de respecte d’algunes televisions de Madrid com La Sexta, TVE, Antena 3, Cuatro o Telecinco cap als valencians és cada vegada més evident, fins al punt que el president de les Corts, Enric Morera, llançà dos piulades demanant a aquest mitjans de comunicació respecte per als valencians:



I és que la repetitiva obsessió per nomenar el País Valencià com ‘Levante’ o ‘Levante español’ ja frega el ridícul. Per altra banda, les constants errades d’ubicació de pobles i inclús el fet d’inventar-se’ls, com el “poble de Moreia” (sic), ja arriba a extrems d’insult que inclús han fet també que l’alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, haja protestat a les xarxes socials per les mil i una denominacions inventades que les televisions espanyoles han llançat als seus informatius.



Les xarxes bullen davant aquesta lamentable situació i hi ha piuladors que sobre les ubicacions passen directament de piular ‘error de latitud’ a ‘directament, error 404’…