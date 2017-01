Cau el mur de la Casbah al Saler pel temporal marítim

Diumenge, 22 de gener de 2017 a les 10:00h

Dos famílies han hagut de ser desallotjades per precaució

Una part del mur que separa la platja de la urbanització la Casbah del Saler ha sigut derrocada aquest dissabte pel temporal marítim que afecta aquest cap de setmana la ciutat, on s'han registrat ones de fins a 6,2 metres d'altura. Aquest fet ha obligat al desallotjament de dues famílies.



Fonts del 112CV i de la Federació d'Associacions de Veïns de València han indicat que una part del mur s'ha desprès per l'acció de l'onatge.



El mur separa la primera línia de platja de la urbanització, en la qual la majoria dels habitatges són segones residències, han indicat des del 112CV.



Aquest fet ha obligat al desallotjament per part dels bombers de dues famílies que habiten en aquest complex i que es trobaven en el lloc quan s'ha produït l'incident.