La Generalitat reobrirà la seua oficina a Madrid per reforçar la presència del País Valencià

Diumenge, 22 de gener de 2017 a les 10:00h

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat que el Consell reobrirà la seua oficina a Madrid i cedirà temporalment la seua gestió a la Fundació Conexus Madrid-Comunitat Valenciana per convertir aquest edifici en un lloc "adequat" en la capital d'Espanya que permeta "complir les funcions de promoció institucional de la Comunitat Valenciana" i que, al mateix temps, servisca de "punt de trobada de la societat civil valenciana".Així s'arreplega en l'acord rubricat aquesta setmana pel cap del Consell i el president de la Fundació Conexus Madrid-Comunitat Valenciana, Manuel Broseta, que estableix també que l'immoble propietat del Govern valencià, situat en el carrer Españoleto número 25 i amb part actualment en desús, passarà a ser "un espai per a la representació institucional" del País Valencià a Madrid i estarà gestionat per aquesta entitat empresarial.Tal com ha explicat Puig, l'objectiu d'aquest conveni és ajudar al País Valencià a "residenciar d'una manera molt més potent la seua presència a Madrid". En la capital d'Espanya, ha assenyalat, "es decideixen moltes coses que afecten directament als valencians".En aquest sentit, ha insistit en la importància de cercar "els millors interlocutors" i "la millor presència" en la capital de l'Estat perquè, així, "reivindicacions històriques de la Comunitat Valenciana, com l’infrafinançament i la infrainversió, o polítiques de caràcter sectorial, que tenen a veure amb la indústria o el turisme, tinguen l'adequada presència i fortalesa", ha afirmat.Segons consta en l'acord subscrit entre la Generalitat i la Fundació Conexus, aquesta institució es compromet a aportar personal per garantir "un horari d'oficina d'obertura públic" en l'edifici, amb l'objectiu de proporcionar servei i "facilitar un ús obert" de les instal·lacions a totes les persones que "representen interessos generals o col·lectius de la Comunitat Valenciana".Puig ha recordat que el conveni amb la Fundació Conexus "és un instrument més" i, per açò, ha instat a "cercar tots els instruments possibles" per promocionar i reforçar la presència de tot allò valencià a Madrid."Conexus, des de fa molt temps, està intentant connectar les dues comunitats i, en aquest sentit, ha sigut un magnífic ambaixador de la Comunitat Valenciana", ha assegurat el president, qui també ha explicat que l'objectiu final és enfortir el territori valencià i aconseguir que les sinergies funcionen "de la manera més adequada possible". "Per a açò −ha asseverat− la col·laboració pública i privada és molt important".