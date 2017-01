Reobertes les carreteres tallades a València llevat de la CV-363, CV-651, CV-391

Diumenge, 22 de gener de 2017 a les 11:15h



Redactaveu / València.



L'Àrea de Carreteres de la Diputació de València ha continuat aquest dissabte els treballs a la xarxa viària provincial per retirar la neu i retornar la normalitat als municipis, especialment a les comarques de la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall de Cofrents, la Foia de Bunyol, els Serrans i el Racó d’Ademús.



El diputat de Carreteres, Pablo Seguí, ha destacat el desplegament de 60 efectius i 25 màquines per retirar la neu entre retros motonivelladores, llevaneus i pales frontals, que han donat resposta al temporal de neu “històric” i han restaurat la normalitat “en temps rècord”, en paraules del diputat.



La jornada del divendres tancava amb 42 carreteres tallades, de les quals aquest dissabte s'han reobert bona part. Per al diumenge, per la seua complexitat, queden la CV-363, d’Ares dels Oms a la Pobla de Sant Miquel (el Racó d’Ademús) per acumulació de neu; la CV-391, de Requena al Remedio per Villar de Olmos (comarca d'Utiel – Requena), per una caiguda de cable i una foradada; i la CV-651, de Moixent a Aielo de Malferit (comarca de la Costera), per un despreniment.



Segons l'últim informe, també queden altres tres trams tallats: la CV-584 d'Énguera a Cases de Benali (comarca de la Canal de Navarrés), per neu des del PK 15; la CV-345 des del PK 29 fins a Abejuela (comarca dels Serrans), i la CV-304, de Montcada a Meliana, al tram entre Alfara del Patriarca i Vinalesa (a l'encreuament amb el barranc del Carraixet).



A la demarcació d'Alcúdia dels Crespins, es recomana circular amb precaució a les carreteres CV-589, CV-652, CV-654, CV-655, CV-656, CV-665, CV-794, CV-657 per gel i neu i a les CV-580 i CV-615 per possibles despreniments.



En la mateixa línia, la Corporació recomana precaució a la demarcació d'Utiel-Requena per existència probable de neu i gel a les carreteres CV-437, CV-441, CV-395, CV-444, CV-446, CV-431, CV-470, CV-471, CV-442, CV-455, CV-465, CV-475; i per probabilitat de despreniment a la CV-395.



La CV-392 d'Utiel a Las Nogueras i la CV-467, de Fuenterrobles (comarca d’Utiel, estaven tallades per l’existència de cable elèctric, però ja ha reobert.



A la demarcació de Bunyol es recomana circulació amb precaució per existència probable de neu i gel en les carreteres CV-388, CV-428, CV-429, CV-580, CV-425 i CV-435 des de CV-422 i per possibles despreniments a les carreteres CV-428, CV-435, CV-425, CV-580 i CV-429.

A la demarcació de Villar del Arzobispo estan obertes les carreteres CV-341, CV-342, CV-343, CV-346, CV-348, CV-350, CV-351, CV-349, CV-352, CV-353, CV-354, CV-357, CV-358, CV-359, CV-361, CV-362, CV-478, CV-479, CV-481, CV-482, CV-483 i CV-395, en les quals s'ha de circular amb cadenes si hi ha presència de gel.



En aquest sentit, al llarg del dissabte s'ha obert l'accés als llogarets d'Alpont, que romanien incomunicats, gràcies a la col·laboració de la Conselleria, que ha buidat la CV-350 des del final fins a Corcolilla i ha permès als efectius de la Diputació accedir a la CV-354, que connecta Alpont amb la CV-350, i des d'ací la CV-358 fins a La Almeza. Així mateix, s'ha buidat la CV-357, que dóna accés des de la CV-350 fins al llogaret de Cuevarruz, i el tram de la CV-349 que va a Abejuela (Terol).