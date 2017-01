Marxa a la cimentera de Bunyol contra la incineració de residus

Diumenge, 22 de gener de 2017 a les 12:30h

La plataforma Aire Limpio Hoya de Buñol-Chiva ha celebrat aquest diumenge una marxa reivindicativa des de Bunyol fins a la cimentera de CEMEX en aquesta localitat per mostrar el rebuig de la ciutadania de la comarca de la Foia de Bunyol a l’aprovació d’una nova autorització a la multinacional CEMEX per continuar utilitzant fem tòxic i perillós com a combustible en aquesta planta.La manifestació ha començat a la plaça de les Vendes i finalitzà a la mateixa porta de la cimentera de CEMEX.“Volem que CEMEX deixe de contaminar l’aire de la comarca. La Generalitat Valenciana ha d’actuar ja en defensa dels veïns i veïnes de la Foia de Bunyol”, han manifestat els organitzadors.

La multinacional CEMEX està utilitzant com a combustible en la seua cimentera de Bunyol (la Foia de Bunyol) residus perillosos de tot tipus, fins i tot tòxics. La crema dels residus està ocasionant l’emissió a l’atmosfera de dioxines, substàncies extremadament tòxiques i altament cancerígenes que estan catalogades com a COPs: Compostos Orgànics Persistents, segons Acció Ecologista-Agró.Actualment, CEMEX té cobertura administrativa per incinerar residus, que no per a emetre dioxines, gràcies a una Autorització Ambiental Integrada (AAI) concedida en l’any 2006 per l’ anterior govern del PP . Aquest permís està a punt de caducar, però la nova Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural pretén renovar l’autorització.