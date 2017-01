El Palau de la música fa un gir de 180º en qüestió de seguretat

Diumenge, 22 de gener de 2017 a les 17:30h

Aquest cap de setmana ha tingut lloc la primera trobada a València, on s’ha constituït un grup de treball que liderarà l’auditori

Palau de la Música.

Fotos: Eva Ripoll-Palau de la música. URL curta



Etiquetes

Palau de la Música

Sixto Ferrero / València.



El Palau de la Música de València ha realitzat un viratge complet en matèria de seguretat i gestió de recursos humans. Si a principis d’aquest 2017, la presidenta del Palau, Glòria Tello, afirmava a una entrevista d’aquest diari que l’auditori del riu Túria no disposava d’un pla de seguretat i que si al Palau haguera passat el mateix que passà fa uns anys al Madrid Arena “haguérem anat tots a la presó”, pocs dies després s’informava que després de 30 anys, l’auditori valencià ja disposava d’aquest pla de seguretat, una manca que treia a la llum l’auditoria encarregada per la regidora i presidenta, tal com explicava a aquest diari durant l’esmentada entrevista.



Ara, es compta amb les mesures de seguretat per als treballadors i els usuaris corresponents i s’ha fet una passa més endavant en aquest aspecte de funcionament. Durant aquest cap de setmana, el Palau de la Música de València ha acollit el primer encontre de caps de Recursos Humans de les arts escèniques per abordar temes de seguretat, prevenció de riscos laborals i situació dels membres de les orquestres i de la resta de personal dels teatres i auditoris de l’estat. Glòria Tello apuntava que “des de València volem iniciar i liderar una xarxa de professionals de primer ordre en la gestió de persones de les arts escèniques, el coneixement acumulat de les quals sense dubte millorarà el servei a la ciutadania i cobrirà importants buits de gestió que s'arrossegaven des de molt temps enrere”.





Responsables de Recursos Humans al Palau.