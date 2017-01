Voro marca la senda (0-2)

Diumenge, 22 de gener de 2017 a les 14:30h

El València va aconseguir la victòria al derbi valencià davant el Vila-real en un partit que es va resoldre amb dos gols en el tram final de la primera part. El conjunt dirigit per Voro va ofegar amb la pressió un Vila-real que encara no sap què és guanyar en aquest 2017. Carlos Soler, que es va estrenar com a golejador, i Santi Mina, després d’un greu error d’Asenjo, van fer els gols per a un València que suma el segon triomf consecutiu i s’allunya del descens.El partit va començar amb un València incisiu en l’eixida de pilota del Vila-real, amb l’objectiu de no deixar jugar còmode l’equip de la Plana Baixa. A poc a poc, Carlos Soler, que pareix un veterà per la solvència, la qualitat i la tranquil·litat amb què juga, connectava amb Nani per l’esquerra i amb Parejo pel centre per anar trenant el perill a l’àrea del Vila-real. No obstant el major domini del València en la medul·lar, la prudència s’apoderava dels dos equips.Al minut 35, en un dels intents que feu Nani pel costat esquerre, el portuguès va sortejar dos rivals i va veure perfectament l’arribada des de darrere de Carlos Soler que, amb classe, sang freda i mestria, enviava el baló al fons de les xarxes amb un remat de primera amb l’esquerra. El jove, que ja va estar a prop de marcar davant l’Espanyol , s’estrena amb el primer equip i es consolida amb Voro com una peça fonamental en la nova imatge del València de pressió, recorregut i joc connectiu.El València es va sentir còmode amb el gol. El Vila-real no creava perill sobre els dominis de Diego Alves i els minuts passaven en favor dels interessos valencianistes. La pressió establida per Voro, que li dóna dinamisme al joc defensiu i ofega el rival, va funcionar. Santi Mina va dificultar l’eixida de Sergio Asenjo i el porter va intentar retallar el davanter gallec del València, que li va llevar la pilota i va marcar a porta buida. Un error molt greu que va posar el 0-2 al marcador i amb el qual s’arribava al descans.