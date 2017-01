Una plataforma canalitza l'oferta i demanda d'ocupació centrada en internacionalització

Dilluns, 30 de gener de 2017 a les 00:00h

Climent explica que aquesta és “una gran oportunitat tant per als demandants d'ocupació com per a les empreses immerses en processos d'internacionalització”

La directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra, explica que aquesta serà “una plataforma útil que facilite als joves trobar ofertes d'ocupació d'empreses exportadores i a les empreses accedir a perfils especialitzats”.

María Dolores Parra i Rafa Climent.

Rafa Climent

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, Rafa Climent, i la directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra, han presentat recentment la plataforma en línia Exportjobs, "que entronca amb dos objectius fonamentals de la Conselleria d'Economia Sostenible, com són el foment de l'ocupació juvenil i l'impuls a la internacionalització".



Rafa Climent ha indicat que "ExportJobs naix amb tres objectius bàsics: canalitzar l'oferta i demanda de recursos humans, mostrar l'oferta formativa d'universitats i centres formatius i canalitzar l'oferta i demanda de pràctiques lectives i no lectives. Tot açò en l'àmbit de la internacionalització".



El conseller ha destacat la necessitat de seguir apostant per la internacionalització com una garantia per reforçar la competitivitat de les empreses, "l'especialització en internacionalització constitueix una gran oportunitat tant per als demandants d'ocupació com per a les empreses immerses en processos d'internacionalització, atès que la incorporació d'aquests recursos humans redunda en un clar guany de competitivitat i afavoreix l'ocupació sostenible i de qualitat en el context de l'actual escenari global i del nou entorn socioeconòmic", segons Climent.





María Dolores Parra i Rafa Climent. Foto: Twitter IVACE