El TJUE obri la porta a exigir la nul·litat de tots els desnonaments des de 1995

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 13:15h

La sentència del Tribunal de Justícia de la UE dicta que la normativa hipotecària espanyola és “anòmala, injusta i il·legal” i també enceta una via per a declarar nuls tots els procediments d'execució hipotecària

La Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca ( PAH ) anuncia que exigirà i reclamarà la declaració de nul·litat de totes les execucions hipotecàries i els desnonaments que s'han produït des de 1995 i que ho farà “amb la raó que ens dóna el Tribunal de Justícia de la Unió Europea”.

Redactaveu / València



La sentència emesa aquest dijous pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) és la huitena sentència que, segons la PAH, “confirma i dóna la raó als que estem 8 anys denunciant l'estafa hipotecària i la complicitat dels diferents governs”.



Segons la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, “no és una sentència més malgrat que, juntament amb les 7 anteriors, dicta que la normativa hipotecària espanyola és anòmala, injusta i il·legal, contrària a la directiva Europea de 1993 que l'Estat havia d'haver adaptat abans del 31 de desembre de 1994.



En aquest sentit, la PAH explica que aquesta sentència “ve a dir que és il·legal i nul·la la clàusula del venciment anticipat de les hipoteques”. Aquesta clàusula la contenen totes les hipoteques i permet a la banca reclamar-te la totalitat del deute pendent, més els interessos corresponents, una vegada has deixat de pagar 3 quotes.



El cas analitzat en la sentència del TJUE -presentat per un jutge de Santander- qüestiona que l'impagament de 7 mensualitats d'un total de 564 quotes mensuals de les que constava la hipoteca,, fóra suficientment greu com per a aplicar el venciment anticipat. I és que, segons les mateixes fonts, “quan arribes a aquest punt, i el banc et reclama de colp que pagues la totalitat de la hipoteca d'una vegada, lògicament no pots pagar de colp”. El banc, emparant-se en aquesta clàusula, executa judicialment la hipoteca i obri el procés que et condemna al desnonament i a un deute per a tota la vida.





“Han estat aplicant una legislació injusta, inhumana i criminal”



“Ja que és precisament en aquesta clàusula en la qual basen totes les execucions hipotecàries, podem afirmar sense cap temor que totes les execucions hipotecàries i desnonaments que s’han fet des de l'1 de gener de 1995, data en què van haver d'haver sigut implementades les mesures contingudes en la directiva 93/13/CE, ho han sigut mitjançant l'aplicació d'una legislació que a més d'injusta, inhumana i criminal, era també il·legal”, subratlla la PAH.



Aquesta legislació, ara per ara, “segueix sent contrària a la normativa UE en matèria de drets dels consumidors, afectant també un Dret Fonamental que és com hem de considerar el Dret a l'Habitatge”, per la qual cosa des de la PAH denuncien “una vegada més” la violació sistemàtica dels drets humans i de la constitució espanyola amb totes i cadascuna de les execucions hipotecàries i els desnonaments que hem patit en els últims anys.



La Plataforma recorda que ha denunciat “l'anomalia i il·legalitat de la llei hipotecària espanyola”, i ha alertat “que hi ha vides en joc”, al temps que “hem desemmascarat l'estafa hipotecària”.



Cal recordar que el Tribunal Suprem ja va declarar la nul·litat parcial d'aquest tipus de clàusules abusives, però proposava substituir l'inici de l'execució hipotecària d’un impagament a tres, com inclou la llei 1/2013. Tant aquesta llei com el Tribunal Suprem no ha parat de rebre garrotades en les 8 sentències del TJUE que ja acumulem en aquesta matèria.





Accions de la PAH per a reclamar la nul·litat de totes les execucions



Amb aquesta nova sentència, la PAH ha anunciat que exigirà i reclamarà la declaració de nul·litat de totes les execucions hipotecàries i els desnonaments que s'han produït des de 1995 i que ho farà “amb la raó que ens dóna el Tribunal de Justícia de la Unió Europea”.



De fet, assegura, “no solament exigirem la declaració de nul·litat, sinó la restitució de drets i la reparació dels danys produïts a més de 700.000 famílies des de 2008 i a totes aquelles que han patit les conseqüències des de 1995 de la il·legal llei hipotecària espanyola”.



En els pròxims dies la PAH farà una crida per a iniciar aquesta campanya de nul·litat d'execucions hipotecàries, desnonaments i l'exigència de restitució de drets i reparació de danys.



