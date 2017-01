Pallissa i a quarts de finals com a primers (86-62)

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 13:45h

El València Bàsquet mostra la seua millor versió davant l’Unicaja en l’Eurocup

Diot fa una entrada a cistella durant el partit.

Javier Cid / València.



El València Bàsquet va aconseguir brillantment la seua classificació per als quarts de final de l'Eurocup com a primer de grup després de la seua victòria a la Font de Sant Lluís davant Unicaja i la derrota de l'Alba Berlín. Els de Pedro Martínez van començar més fluixos que Unicaja però van arrasar els malaguenys en la segona part per tancar la classificació.



L'Unicaja afrontava l’encontre molt més necessitat d’un triomf i va començar molt més centrat. Les entrades de Nedovic van obligar la defensa valenciana a tancar-se i van deixar espai per als triples de Wacynzki. A més, la seua defensa, molt oberta, va provocar imprecisions en la conducció d’Antoine Diot i el València no anotava amb facilitat (2-11, m.5).



Un temps mort de Pedro Martínez va aclarir les idees del base francès i els jugadors de refresc li van donar un altre aire a l’equip. Així, ràpidament, el València Bàsquet va agarrar els comandaments del partit amb un parcial de 14-3 en tres minuts (16-14, m.8). Encara que el primer quart va acabar igualat a 18 (m.10).



Des de l’inici del segon quart, el partit havia canviat. El València Bàsquet presentava una defensa molt intensa que ofegava els atacs còmodes d’Unicaja, mentre que en atac, Dubljevic i Sato es van encarregar d’obrir bretxa al marcador. Tanmateix, dos triples seguits d'Alberto Díaz van donar aire a l'Unicaja. Així i tot, l’aparició de Van Rossom va permetre als locals ajustar i fer un bon joc interior amb la visió del base belga per anar al descans amb un còmode avantatge (42-34, m.20).





Diot entra a cistella davant Brooks. Fotografia: València Bàsquet.



En la represa, San Emeterio va solucionar el partit ell sol amb la seua veterania i pulcritud a l’hora de jugar. L’aler santanderí inspirava la majoria de jugades valencianes i l’Unicaja assistia impotent a com es trencava el partit i el desavantatge que tenien, es convertia en pràcticament insalvable (69-49, m.30).



En l’últim quart, l’entrenador dels malaguenys, Joan Plaza, va intentar sorprendre amb una defensa zonal però el bon fer del València amb un Rafa Martínez i un Joan Sastre inspirats van aconseguir que Unicaja no poguera entorpir el sòlid triomf valencià, que va fer gaudir el seu públic i va aconseguir l’objectiu de classificar-se per quarts de final de l’Eurocup i amb bon joc després de la derrota amb el Reial Madrid en Lliga ACB.



Fitxa tècnica:



86 - València Bàsquet (18 + 24 + 27 + 17): Diot (14), Rafa Martínez (10), San Emeterio (19), Sikma (7), Oriola (5) -cinc titular- Thomas (3), Van Rossom (-), Sato (7), Dubljevic (8), Vives (3), Sastre (8) i Kravtsov (2).



62 - Unicaja (18 + 16 + 15 + 13): Fogg (10), Nedovic (6), Waczynski (9), Brooks (2), Musli (6) -cinc titular- Okuouo (-), Díaz (11), Díez (-), Smith (7), Lafayette (5), Suárez (-) i Omic (6).



Àrbitres: Gkontas (GRE), Dragojević (MNE) i Reiter (ALE). Sense eliminats



Incidències: Partit corresponent a la quarta jornada de la segona fase de l'Eurocup disputat al pavelló de la Font de Sant Lluís davant 8.000 espectadors.