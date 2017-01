La ciclista valenciana Anna Sanchis rep el primer guardó ‘Paco Cabanes’

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 14:45h

L’Ajuntament del Genovés crea el premi en honor al mític jugador de pilota valenciana



L’Ajuntament del Genovés ha creat el Trofeu ‘Paco Cabanes’, un guardó que servirà per premiar els esportistes més destacats de la localitat de la Costera.



La creació d'aquest guardó era un dels acords de l’actual govern municipal i el seu propòsit és premiar la pràctica, difusió i foment de les activitats esportives realitzades per persones, institucions, grups de persones o societats del poble del Genovés.



La primera premiada per aquest guardó serà la ciclista Anna Sanchis, guanyadora dels Campionats d’Espanya de les edicions 2012, 2013, 2015 i 2016. La decisió va ser adoptada per majoria de vots, dins de les candidatures proposades pel Consell Esportiu Municipal del passat mes de desembre. S’ha valorat molt positivament la capacitat de superació, dedicació i amor incondicional que Anna demostra cada dia cap al ciclisme, un esport històricament arrelat al Genovés. El premi consta d’un detall i una dotació econòmica de 750 euros.



L’acte de lliurament i presentació del Premi “Paco Cabanes” serà el proper divendres 27 de gener a les 19.30h, al Museu de la Pilota. El periodista Alfons Pérez serà l’encarregat de conduir l’acte i el mateix Paco Cabanes “el Genovés” farà l’entrega del premi a Anna Sanchis.





Anna Sanchis durant una competició. Foto: www.annasanchis.com