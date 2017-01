Compromís: ‘Al nou Consell li ha tocat gestionar les conseqüències del tancament'

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 15:00h

Fran Ferri.

EP / València.



El portaveu de Compromís en les Corts, Fran Ferri, ha assegurat que la sentència de l'Audiència Nacional sobre l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) en Radiotelevisió Valenciana que declara justificat l'acomiadament col·lectiu "suposa una esmena a la totalitat a la gestió del PP en RTVV".



En declaracions als mitjans en els passadissos del parlament valencià, Ferri ha mostrat la seua solidaritat amb els treballadors, els qui han sofert "el patiment després del tancament", que es va produir el 29 de novembre de 2013, i ha recalcat que "els treballadors no són els culpables de la mala gestió que va dur a terme el PP".



Ara, ha prosseguit, al nou Consell i als grups parlamentaris els ha tocat "gestionar les conseqüències del tancament" i "reiniciar el dret com a poble valencià a tenir uns mitjans de comunicació de qualitat, en valencià i desgovernamentalitzats" amb la nova llei, que va suposar la creació de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC).



Aquesta llei, ha assegurat el síndic, "també contempla la possibilitat que els extreballadors puguen iniciar el projecte conjuntament amb nosaltres, explicant també amb noves incorporacions que aporten experiència i formació". "Serà una televisió més plural i preparada per al futur", ha remarcat.



"Tot açò, i el que diu la sentència, és conseqüència d'una molt mala gestió per part del govern del PP, que tancant la televisió va reconèixer la mala gestió", ha finalitzat.