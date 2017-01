Composa una mascletà per poder ser qui encenga la primera de l'any a València

Divendres, 27 de gener de 2017 a les 00:00h

L'empresa Arròs la Fallera ha posat en marxa un concurs, a través del qual, fàcilment es pot dissenyar aquest espectacle pirotècnic

RedactaVeu / València.



Arròs la Fallera ha iniciat un concurs per trobar qui serà el 'senyor pirotècnic' que encenga la primera mascletà de l'any en la plaça de l'Ajuntament de València, que tindrà lloc el 28 de febrer. Sols cal dissenyar el teu propi i personal espectacle pirotècnic a través d'



Amb aquest concurs, la Fallera ofereix, tal com anuncien en la seua web, la possibilitat de “convertir-te en el primer aficionat que dispara una mascletà a la plaça de l'Ajuntament de València”. Per a la composició d'aquest espectacle pirotècnic, la web ofereix una guia senzilla, que s'ha elaborat amb l'assessorament de

Per estar entre els cinc més votats, els participants hauran de compartir la seua proposta en xarxes socials o correu electrònic, per així aconseguir els vots, que es computen



La guia de composició desglossa aquest espectacle pirotècnic en quatre fases formades pels principis aeris, les retencions terrestres, el terratrèmol i finalment el bombardeig, fins i tot en cadascuna de les parts defineix quines són les pautes a seguir per facilitar la tria.



L'afortunat, a més d’encendre la primera mascletà de l'any de València, també protagonitzarà la campanya de comunicació d'aquesta primera disparada.

Captura de pantalla de la web del concurs d'Arròs la Fallera.



Galeria de la pólvora



La web, a més del





La web, a més del rànquing de composicions al qual es podrà accedir a votar fins al 13 de febrer, també disposa d'una galeria de la pólvora on s'explica breument quina és la finalitat d'alguns dels petards, així com també s'acompanya d'una mostra sonora del mateix, alguns exemples que hi apareixen són els volcans de descàrregues o el grup de tro d'avís amb estopí.