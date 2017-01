Montiel: ‘La sentència de l’ERO reconeix el fracàs de la gestió del PP en RTVV’

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 15:30h

El síndic del grup parlamentari Podem a les Corts, Antonio Montiel, ha assegurat que la sentència de l'Audiència Nacional que declara justificat l'acomiadament col·lectiu de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) “no esborra la infàmia” i no jutja “el que va ser una decisió política absurda i brutal, fruit de la incapacitat i del menyspreu del PP cap a un servei públic i els seus treballadors”, en referència al tancament de l'ens autonòmic. Montiel ha destacat que els treballadors “no són els culpables” i ha emfatitzat que la sentència reconeix el fracàs del model i de la gestió del Partit Popular en la RTVV.També ha indicat que l’ERO ha sigut declarat ajustat a dret basant-se en les reformes laborals de 2010, impulsada pel PSOE, i la de 2012, de l'administració del PP, que van obrir la possibilitat de desmantellar el sector públic.Segons el parer de Montiel, “el més trist és que aquesta sentència no jutja el que va ser una decisió política absurda i brutal, fruit de la incapacitat i del menyspreu del PP cap a un servei públic i els seus treballadors”. El diputat de Podem ha recordat que el PP “va ser incapaç” de gestionar la situació després de la sentència del TSJ que va anul·lar el primer ERO i açò el va portar a “fer fallida el servei públic i la línia de defensa dels treballadors”.Montiel ha lamentat que la presidenta del PP, Isabel Bonig, haja dit davant el ple de Les Corts hui que aquesta decisió judicial demostra que el PP va actuar bé, i ha manifestat que al seu parer el Consell dirigit per Alberto Fabra va reaccionar de ”forma prepotent irracional i brutal” en plantejar l’ERO d'extinció i acabar amb les llocs de treball del personal de RTVV i amb el dret dels valencians i valencianes a tenir un mitjà públic de radiotelevisió en la llengua pròpia, que vertebrava el territori i era un motor econòmic del sector audiovisual valencià.En qualsevol cas, ha apel·lat a seguir arbitrant mecanismes “per a engegar un model de ràdio televisió valenciana totalment diferent, perquè el nou ens autonòmic no estiga políticament en mans de ningú; en la qual els seus directors no siguen designats a dit pel partit en el govern i en la qual no siga possible tenir capacitat d'endeutament ni encobrir negocis privats i corrupteles”, una televisió pública, ha agregat, “que estiga al servei de tots i de totes”. També ha assenyalat que el sector audiovisual valencià necessita el nou ens per a recuperar dinamisme i competitivitat.Montiel ha garantit que en el que depenga de Podem “no tornarà a haver-hi una ràdio televisió pública al servei d'un govern; és un dret dels valencians i valencianes i barallarem perquè és una televisió transparent, desgubernamentalizada i de servei públic”.En aquest sentit, ha afirmat que espera que aqueixa nova ràdio televisió pública “veja la llum molt ràpid” i s'ha mostrat convençut que podrà donar eixida professional a molts dels ex treballadors, els quals, ha indicat, “estan en el seu dret de recórrer davant el Tribunal Suprem aquesta sentència”.