El País Valencià lidera la creació d’ocupació a nivell estatal

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 15:45h

L'atur baixa en 53.000 persones en 2016

Atur, EPA, Ocupació



EP / València.



L'atur ha baixat en 53.000 persones en 2016 al País Valencià, la qual cosa suposa un 10,19 menys que en 2015, mentre que s'han creat 68.300 ocupacions, un 3,58 per cent, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents al quart trimestre fets públics aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La reducció situa el País Valencià com el quart territori a nivell estatal on més ha baixat l'atur en termes absoluts, una llista encapçalada per Catalunya, amb 110.200 aturats menys.



En el quart trimestre de 2016, l'atur ha descendit en 23.100 persones en relació amb el trimestre anterior, la qual cosa suposa una reducció del 4,71 per cent. Així, el nombre total d'aturats es va situar en 467.400 aturats a final d'any i la taxa d'atur va aconseguir el 19,15 per cent.



Així mateix, durant el passat any es van registrar 68.300 ocupats més al País Valencià, un 3,58 per cent més que en 2015. Així, el nombre total d'ocupats arribava a la xifra d'1.973.800. En relació amb el trimestre anterior, el volum d'ocupats va augmentar en 32.600 persones (+1,68 per cent), la qual cosa el converteix en el territori amb major increment en el nombre d'empleats en el trimestre.



Malgrat eixos importants descensos interanuals i intertrimestrales, el País Valencià es va situar en setè lloc en taxa d'atur, precedit per Extremadura, Andalusia, Melilla, Canàries, Castella-la Manxa i Ceuta, amb un 19,15%.



Aturats per sexes



Dels 467.400 aturats valencians que arreplega l’EPA, 226.800 són homes i 240.600 són dones. D'aquesta forma, la taxa d'atur masculina es va situar en 17,40 per cent, unes desenes per sobre de la mitjana espanyola (17,22 per cent), mentre que la femenina es va situar en un 21,02 per cent, 1,2 punts per sobre de la mitjana estatal (20,25 per cent).



Així mateix, quant al total d'ocupats, dels 1.973.800 ocupats, 1.069.600 van ser homes i 904.200 van ser dones.



Taxa d'activitat



Per la seua banda, el nombre d'actius ha crescut l'exercici passat al País Valencià en 15.200 persones, un 0,63 per cent més en termes percentuals, amb la qual cosa el nombre total d'actius es xifra en 2.441.200 persones. En relació amb el trimestre anterior, el nombre d'actius va pujar en 9.500 persones, un 0,39 per cent més.



La taxa d'activitat va aconseguir el 59,50 per cent, enfront del 58,95 per cent a nivell estatal. Aquest percentatge situa el nostre territori per darrere de Madrid (63,18 per cent), Balears (62,5 per cent), Catalunya (61,64 per cent), Canàries (60,93 per cent) i Melilla (59,85 per cent).



Així, la taxa d'activitat masculina se situa en 64,6 per cent, prop de la mitjana estatal (64,58 per cent), i la taxa d'ocupació femenina se situa en 55,63 per cent, 2,8 punts per sobre de la mitjana estatal (53,41 per cent).