El Club Yoko-Kan d'Almussafes reté el seu lideratge amb el major nombre de llicències

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 16:30h





Els guardonats de l'escola de Kick-Boxing d'Almussafes. Fotografia: Ajuntament d'Almussafes.

El Club Esportiu Yoko-Kan d'Almussafes continua aconseguin èxits i reconeixements en la seua ferma i brillant trajectòria en aquesta disciplina. L'agrupació local es manté com a entitat especialitzada en arts marcials amb més esportistes federats en el País Valencià, concretament 75 persones. El passat 14 de gener a la vesprada, la sala d'actes del Centre Cultural d'Almussafes va acollir la II Gala de l'Esport, organitzada per la Federació de Kick-Boxing de la Comunitat Valenciana. Durant la cerimònia, 23 alumnes del club van ser premiats per la seua participació en el torneig Americà i, a més, es van reconèixer els resultats obtinguts per altres quatre dels seus esportistes en el campionat estatal.Estratègia, actitud, treball en equip, camaraderia, millora de la condició física, perfeccionament de la tècnica i constància són alguns dels valors que reforça la pràctica de les arts marcials, disciplina en què està especialitzat el Club Esportiu Yoko-Kan d'Almussafes, que continua sumant èxits al seu palmarès i manté una intensa activitat durant tot l'any. L'associació continua arreplegant importants guardons que l’acrediten com un dels clubs especialitzats en aquesta disciplina esportiva més prometedors de la regió.Per segon any consecutiu, l'entitat ha aconseguit situar-se com el club amb més llicències del territori valencià. Igual que a la I Gala de l'Esport de la Federació de Kick-Boxing celebrada en desembre del 2015 a Benifaió, en la qual l'agrupació esportiva va obtindre 75 llicències, aquesta vegada, el club presidit per Óscar Rodríguez ha tornat a mantenir la mateixa xifra, quantitat que el situa de nou en el primer lloc del rànquing autonòmic.Els guardons rebuts en la cerimònia que va acollir Almussafes el 14 de gener han tornat a posar de manifest l'alt nivell del club. Entre d’altres, destaca el reconeixement a la participació de 23 alumnes en el torneig Americà, que es va dur a terme en diferents fases, la tercera de les quals es va disputar el 19 de novembre. D'altra banda, durant el mateix acte els membres José Montero, Marcos Sanchis, Damián Asins i Frank Núñez van ser guardonats pels podis aconseguits en els campionats estatals, celebrats a Salamanca i Sevilla.