AE-Agró demana la demolició del Sidi Saler, ‘l’Algarrobico valencià’

Exigeixen enderrocar també i la resta d'edificacions que estan fora d'ordenació urbanística en el litoral del Parc Natural de l'Albufera



Redactaveu / València.



Algunes edificacions adquireixen una significació especial per la seua situació en espais naturals, als quals desvirtuen i agredeixen, i per la seua il·legalitat parcial o total. És el cas de l'Algarrobico, hotel construït a Carboneras (Almeria) en una zona protegida del Parc Natural del Cabo de Gata-Níjar. Fa uns mesos, la Junta d'Andalusia i el Govern espanyol van acordar la seua demolició, malgrat el cost estimat de l'operació. Aproximadament uns 7,1 milions d'euros que pagaran al 50% ambdues administracions. Per a



A València hi ha un cas que recorda el de l'Algarrobico. Es tracta de l'hotel Sidi Saler. És un dels símbols de “la desafortunada urbanització” de la Devesa del Saler, al Parc Natural de l'Albufera de València. “Un lamentable residu que condiciona la reconstrucció d'una extensa àrea dunar que mai no s'hauria d'haver destruït. Per aquest motiu, la Comissió de Territori d'Acció Ecologista-Agró “demanda la demolició del Sidi Saler, l'Algarrobico valencià”.



Aquest hotel “és un patracol”, un xafapapers gegant plantat sobre el cordó dunar més valuós de l'Albufera, la reconstrucció del qual impedeix completar i, a més a més, “resulta incompatible amb la biodiversitat del parc natural”, segons l’organització ecologista. A més a més, el Sidi Saler “incideix negativament en l'erosió litoral, que sempre resulta major quan hi ha barreres arquitectòniques que alteren la dinàmica de les dunes. Com hem pogut constatar durant el darrer temporal, l'erosió, agreujada especialment per l'ampliació del Port de València, es un gravíssim problema que afecta l’existència mateixa del Parc Natural de l'Albufera”.



Aquest hotel és una mostra de la col·lecció d'edificis “amb irregularitats administratives i urbanístiques que degraden el primer parc natural valencià”. Es tracta d'una “construcció il·legal”, ubicada dins de la zona de Domini Públic Marítim-Terrestre, a pocs metres de la mar, dins d'un parc natural i declarada fora d'ordenació urbana per l'Ajuntament de València.

Des de la Comissió de Territori d'AE-Agró “entenem que les administracions públiques han d'anteposar el bé comú sobre el bé particular, com puga ser el d'entitats privades com el BBVA i Caixabank, actuals propietaris del Sidi Saler, que l'únic benefici que volen obtindre de l'hotel és econòmic. I, per això, sol·liciten una concessió de fins a 60 anys, únicament i exclusiva perquè augmenta el seu valor i així podrien vendre'l per a la seua posterior reobertura. Si finalment aconseguiren la concessió, de nou s'estaria anteposant el benefici particular en perjudici del bé comú i del medi ambient”, incideix Agró.



La Devesa, o siga el Saler, “no pot ser tractada com un sòl públic, sinònim de barat per a algunes ideologies, on col·locar els equipaments que puguen necessitar els veïns del seu l'entorn. Aquests equipament s'han d'ubicar en altres zones. No es pot permetre que es continue usurpant terrenys a un parc natural com l'Albufera, que és de totes i tots els valencians i on ha de prevaldre la conservació de la natura”.



Des d'AE-Agró demanen que el Sidi Saler “siga demolit per a continuar endavant amb la recuperació del Saler. I considerem que aquest enderroc seria el primer pas per a després iniciar la següent etapa: la demolició de la resta d'edificis i construccions fora d'ordenació, la destinació de les quals ha de ser desaparèixer per a permetre la completa restauració ambiental del litoral del Parc Natural de l'Albufera de València”.



“Aquesta destinació es va decidir a l'any 1986, quan es va declarar el parc natural, i ja està tardant massa en arribar. Per tant, ni dues altures, ni una, ni mitja. Cap.” Acció Ecologista exigeix, per tant, la demolició de l'Hotel Sidi Saler, l'Algarrobico valencià, i de la resta de construccions il·legals del Parc Natural de l'Albufera.