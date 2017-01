Benicarló torrarà més de 2.000 quilos de carxofa

Divendres, 27 de gener de 2017 a les 00:00h

La Festa de la Carxofa encara el cap de setmana més multitudinari amb previsions que apunten a més de 18.000 assitents

Demostració gastronòmica.

Foto: Ajuntament de Benicarló. URL curta



Etiquetes

Benicarló



RedactaVeu / Benicarló.



Aquest cap de setmana, Benicarló es prepara per a acollir els actes centrals de la



La regidora de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Benicarló, Rosana Marzà, i el regidor d'Agricultura, Domingo Roca, han coincidit a assenyalar que la Festa de la Carxofa “s'ha convertit en un importantíssim reclam d'atracció turística” i han subratllat el fet que les múltiples activitats culturals i festives programades al voltant de la festa “tenen com a objectiu promocionar Benicarló en conjunt i més enllà de la seua gastronomia”.

Aquest cap de setmana, Benicarló es prepara per a acollir els actes centrals de la Festa de la Carxofa , en la qual es torraran més de 2.000 quilos d'aquesta hortalissa i assistiran més de 18.000 persones. Entre els moments més destacats de la festa estan el sopar de gala, on s'entrega la Carxofa d'Or al xef Ricard Camarena, la torrada popular i la demostració gastronòmica que marcaran un any més aquesta celebració, juntament amb concerts, fires de productes de proximitat i moltes altres activitats.La regidora de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Benicarló, Rosana Marzà, i el regidor d'Agricultura, Domingo Roca, han coincidit a assenyalar que la Festa de la Carxofa “s'ha convertit en un importantíssim reclam d'atracció turística” i han subratllat el fet que les múltiples activitats culturals i festives programades al voltant de la festa “tenen com a objectiu promocionar Benicarló en conjunt i més enllà de la seua gastronomia”.



Vídeo: Canal Ajuntament de Benicarló.



El consistori benicarlando assegura en un comunicat que les previsions apunten que més de 18.000 persones acudiran a gaudir dels sabors de la carxofa, d’acord amb les reserves realitzades als hotels i la gran quantitat de viatges programats a Benicarló des de diferents punts de l'Estat espanyol.





Cartell de la Festa de la Carxofa. Imatge: Ajuntament de Benicarló.



Enguany aquest municipi celebra la XXIV edició de la Festa de la Carxofa, declarada d'Interès Turístic Autonòmic. L'esdeveniment presenta singularitats úniques que cada any atreuen milers de visitants interessats per les múltiples possibilitats gastronòmiques de la carxofa i per la gran quantitat d'actes organitzats al voltant de la festa, com els concerts, exposicions, visites guiades, demostracions gastronòmiques, actes populars, i enguany, la segona edició del festival Art&Xoc, dedicat a la música reggae i orientat als joves. Els concerts, que començaran divendres a les 19 hores, comptaran amb l'actuació d'alguns dels millors grups de reggae de l’estat.



El mateix divendres, a les 21 hores, tindrà lloc el sopar de gala, on es lliurarà la Carxofa d'Or a Ricard Camarena, xef valencià amb una gran projecció estatal i internacional que es caracteritza per la utilització d'ingredients de l'horta que adquireix directament dels agricultors. El sopar servirà també per a retre homenatge a títol pòstum a Francisco Vallés (conegut com El Flare) per tota una vida dedicada al camp i a la lluita en favor dels drets dels agricultors, la festa de Sant Antoni, i la reivindicació del camp com a motor econòmic.



Cartell Art&Xoc. Imatge: Ajuntament de Benicarló



Més de 2.000 quilos de carxofa



Dissabte comptarà amb gran diversitat d'activitats com balls i cants amb el grup Fartabelitres o una fira de productes de proximitat, però l'acte central començarà a les huit de la vesprada amb la torrada popular de carxofes que organitza el Consell Regulador de la Denominació d'Origen “Carxofa de Benicarló”, on està previst que es torren més de 2.000 quilos de carxofa.



El diumenge està reservat per a l'acte més multitudinari que és la demostració gastronòmica, en la qual participen 19 establiments i on es podran tastar les diferents propostes culinàries. Els restaurants de la ciutat començaran aquell mateix dia les Jornades Gastronòmiques, que enguany s'allargaran fins al 6 de març.





Dissabte comptarà amb gran diversitat d'activitats com balls i cants amb el grup Fartabelitres o una fira de productes de proximitat, però l'acte central començarà a les huit de la vesprada amb la torrada popular de carxofes que organitza el Consell Regulador de la Denominació d'Origen “Carxofa de Benicarló”, on està previst que es torren més de 2.000 quilos de carxofa.El diumenge està reservat per a l'acte més multitudinari que és la demostració gastronòmica, en la qual participen 19 establiments i on es podran tastar les diferents propostes culinàries. Els restaurants de la ciutat començaran aquell mateix dia les Jornades Gastronòmiques, que enguany s'allargaran fins al 6 de març.