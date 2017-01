La taxa d’atur dóna ales al Consell mentre els sindicats assenyalen xifres ‘doloroses’

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 17:15h

El president Ximo Puig i el secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, destaquen que la taxa per sota del 20% d’atur era un objectiu del Consell

CCOO-PV destaca les 467.400 persones “que han manifestat el seu desig de treballar i segueixen sense resposta”.

El Consell, a través del president de la Generalitat i del secretari autonòmic d’Ocupació, han valorat les xifres d’ocupació i d’atur que ha fet públiques l’estat aquest dijous.



Així, el president de la Generalitat, durant la seua compareixença a les Corts per a informar de les qüestions tractades en la Conferència de Presidents, després de conèixer que l'atur al País Valencià ha baixat en 53.000 persones, quedant el nombre total d'aturats en 467.400 a final d'any i la taxa d'atur en el 19,15 per cent, ha assenyalat que, segons les dades de l'última Enquesta de Població Activa (EPA), “el ritme d'avanç en generació d'ocupació és major a la Comunitat Valenciana que a Espanya, ja que es creix al 3,6 per cent, enfront del 2,3 per cent del conjunt del país”.



També ha indicat que en el conjunt de 2016 el País Valencià ha generat 68.300 ocupacions, "el millor any des de 2006". Així mateix, "hem aconseguit baixar del 20 per cent la taxa d'atur", ha ressaltat. En qualsevol cas, Puig ha destacat que no es pot fer "cap triomfalisme", ja que "hi ha més de 150.000 famílies amb tots els seus membres parats".



Tendència cap a la reducció d’atur



Per la seua banda, el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, també ha fet la valoració corresponent a l’EPA, qui ha destacat en primera instància les xifres aconseguides. En aquest sentit, Nomdedéu ha assenyalat que "s'ha trencat la barrera psicològica del 20% d'aturats i aturades, retornant la taxa d'atur a nivells del primer trimestre de l'any 2009", ha dit el responsable en un comunicat. Ha detallat que el nombre d'aturats ha baixat en el quart trimestre en un 4,7 per cent (23.100 menys), més del doble que la mitjana estatal (-1,9%). "De fet, som la segona comunitat autònoma que més ha reduït l'atur en aquest període", ha dit.



Ha expressat la satisfacció del Consell perquè "un total de 32.600 valencianes i valencians han trobat un lloc de treball durant aquest últim trimestre i 68.300 durant l'últim any". Des de l'inici de la legislatura s'han creat 106.700 llocs de treball al País Valencià i l'atur ha disminuït en 91.100 persones, d'acord amb les seues dades.



"Les xifres de l’EPA permeten consolidar una tendència clara cap a la reducció de l'atur que només es veu alterada en períodes fortament marcats pel estacionalitat", ha valorat Nomdedéu, qui s'ha referit als mesos després de l'estiu i el Nadal en els quals, tradicionalment, el mercat es comporta negativament.



No obstant açò, Enric Nomdedéu ha lamentat que, “a pesar que les dades continuen sent positives, encara hi ha 158.800 famílies valencianes que tenen a tots els seus membres en l'atur". En aquest sentit, ha declarat que des del Servef "no podrem estar completament satisfets fins que no aconseguim revertir aquesta dramàtica situació".



Per sectors, el major increment en l'ocupació aquest últim trimestre s'ha produït al sector industrial amb un augment de 21.900 persones, seguit de l'agricultura amb 8.700 ocupats més i dels serveis en 7.600.



D'altra banda, destaca especialment la contribució de les dones, ja que 24.800 s'han incorporat aquest últim any al mercat de treball i 39.100 han trobat treball. La taxa d'atur femenina és hui un 1,7% inferior a fa un any. Encara així, l'impacte de l'atur segueix tenint un "clar biaix" per gènere, la taxa masculina (17,5%) segueix sent considerablement inferior a la femenina (21%), ha conclòs la Generalitat.



“Xifres tan doloroses”



Per la seua banda, CCOO PV ha manifestat que “es nega a conformar-se amb les xifres tan doloroses reflectides en l'Enquesta de Població Activa”, i en aquest sentit, Ana Mª García Alcolea, secretària d'Ocupació, Formació i persones aturades de CCOO PV, ha afirmat que “saludem el descens de la taxa d'atur, però eixa millora no pot tornar invisibles les 467.400 persones que han manifestat el seu desig de treballar i segueixen sense resposta”



García Alcolea argumenta que “per a una persona aturada és una prioritat i una alegria trobar un treball, però aquest sindicat té la responsabilitat de qüestionar el tipus de contracte, vigilar les seues condicions, denunciar un repunt a costa de precarietat i temporalitat inqüestionables”.



El sindicat també apel·la al compromís de les administracions perquè les empreses reben els suports necessaris per a mantenir i crear ocupació de qualitat, així com per l'impuls de sectors que són font generadora d'ocupació de major qualitat. En aquest sentit, expliquen que la taxa de temporalitat al País Valencià “segueix sent molt elevada (27,5%) i se situa sobre de la mitjana de l'Estat, i sent superior a la temporalitat de fa un any (27,4%)”. També creix el percentatge d'ocupats amb treball a temps parcial al País Valencià. Si en el quart trimestre de 2015 era del 18,4%, en 2016, del total de persones ocupades, el 19,8% “tenen una ocupació a temps parcial, dels quals el 60,5% desitjarien treballar a temps complet”.



“La millora de l'ocupació segueix depenent de l'època de l'any, i a costa de la qualitat de l'ocupació, mentre la taxa de cobertura per desocupació se situa en un alarmant 46,26%. Segueix augmentant la contractació a temps parcial i s'ha incrementat el percentatge d'aturats per temps de cerca d'ocupació, però implica una cronificació de la desocupació”, afirma el sindicat.



Per altra banda, la “feminització de la pobresa laboral es manté durant tots els trimestres, sent la diferència en aquest últim de quatre punts: homes 17,49% (III T 18,39%) dones 21,02% (III T 22,24%)”, mentre que destaquen també que entre els joves menors de 25 anys “la taxa d'atur arriba al 46,16%, la qual cosa suposa un increment important respecte al trimestre anterior que era del 42,9%”.



“Per a superar el model de creixement i creació d'ocupació precària basada en serveis de temporada és imprescindible engegar mesures que possibiliten la qualificació, tant de les persones que estan en actiu, com de les desocupades”, per la qual cosa el sindicat apel·la a la “responsabilitat del Govern per a definir un model de formació eficaç i útil per a les persones i per al canvi de model productiu”.



Dos anys després de la reforma urgent de la Formació Professional per a l'Ocupació, “aquesta naufraga en mans d'entitats privades després del desmantellament d'un model basat en el diàleg i la negociació col·lectiva. El resultat és un conjunt inconnex de normes pendents de desenvolupament, experiments fracassats i promeses incomplides”.



El govern espanyol, afegeixen, “segueix tenint pendent la derogació d'una reforma laboral tòxica, la responsabilitat compartida de generar canvis reals per a revertir aquesta situació i poder reduir dràsticament les xifres de desocupació”. Al remat, conclou García Alcolea, “no podem quedar-nos parats ni expectants, i molt menys conformar-nos amb la lleu millora, sinó que hem d'apostar per un canvi de model productiu que no es base exclusivament en el sector serveis ni en l’estacionalitat de l'activitat productiva”.