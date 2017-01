La publicitat de la nova RTVV, ‘preferiblement’ en valencià

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 17:15h

Els síndics de Compromís i el PSPV han presentat esmenes conjuntes al mandat marc de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)



RedactaVeu / València.



Amb l’horitzó esclarit després de la sentència de l’Audiència Nacional sobre la no nul·litat de l’ERO de la RTVV, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) té per davant triar la direcció del nou ens de radiotelevisió que ha de nàixer de tot aquest procés. Mentrestant però, els síndics de Compromís, Fran Ferri, i del PSPV, Rosa Maria Peris, han presentat un seguit d’esmenes conjuntes al mandat marc de la CVMC.



Algunes responen a un canvi d’un sol mot, (poden llegir-les en el document adjunt d’aquesta notícia) i altres apel·len a un afegit en l’articulat. Entre aquestes darreres, destaquen “addicions” que afecten la “Promoció de la llengua i la cultura valenciana”, on diuen que “es prendran mesures per incentivar que la publicitat emesa en els mitjans de comunicació públics valencians siga preferentment en llengua pròpia”.



També algunes afecten la futura ràdio, on es diu “En el mateix sentit i tal com estableix l’article 33 de la llei 6/2016, l’oferta musical cantada del canal temàtic cultural radiofònic haurà de contenir com a mínim un cinquanta per cent de cançons interpretades en valencià”.



Igualment, demanen incloure un punt nou que fa referència al “respecte i diversitat afectiu-sexual”, així com “promoure la igualtat en les diferents expressions i la no-discriminació cap al col·lectiu LGTBI”.



Per altra banda, demanen en una altra esmena la creació d’un canal internacional, per atendre els valencians que hi són a l’exterior.