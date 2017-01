EUPV fa coresponsables el Consell i el PP de la situació dels extreballadors de RTVV

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 18:00h

El partit coordinat per David Rodríguez, anima els sindicats a recórrer la sentència sobre l’ERO de la radiotelevisió pública al Suprem



RedactaVeu / València.



El coordinador d'EUPV, David Rodríguez, ha traslladat l'estupefacció de la formació d'esquerres davant la fallada de l'Audiència Nacional pel que fa a l’ERO de RTVV. “Considerem que es tracta d'una garrotada molt gran que, a més, ens fa reflexionar sobre la gran desprotecció que els treballadors i treballadores tenen al nostre Estat a l'hora de defensar els seus llocs d'ocupació”, ha assegurat Rodríguez, qui, a més, ha animat els sindicats al fet que presenten els recursos d'apel·lació necessaris davant el Tribunal Suprem a una sentència que, “sens dubte, se suma a moltes altres que van en contra dels drets dels treballadors” i ha afegit que això és un fet “que demostra que és necessari que, en aquest país, es realitzen modificacions importants en la legislació laboral per a blindar d'una forma clara els drets dels treballadors i treballadores”.



El dirigent de la formació d'esquerres ha insistit que des d'EUPV “continuem pensant que es tracta d'una reivindicació justa la que defensa el comitè d'empresa i els diversos sindicats que componen la plantilla de l'extinta RTVV”. A més, -ha continuat- “ens sembla absolutament increïble i molt decebedor que aquesta sentència no solament estiga legalitzant un ERO sinó que, a més, haja donat el seu vistiplau al tancament d'un servei públic essencial com és RTVV”.



D'altra banda, David Rodríguez ha mostrat la seua preocupació davant el fet que aquesta sentència suposa “un major allunyament de la continuïtat de la ja extinta RTVV de la nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació”. “Confiem i esperem que la fallada puga ser revertida perquè ens sembla una barbaritat jurídica i una agressió laboral greu”, ha manifestat.



El coordinador d'EUPV ha anat més enllà i ha culpabilitzat els components del Pacte del Botànic per “ser responsables en part d'aquesta sentència en haver repetit els mateixos arguments que va utilitzar el PP el 2013 per a tancar RTVV”. “El govern actual és responsable no solament d'haver continuat endavant amb eixa línia de discontinuïtat entre l'extinta RTVV i la nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, sinó que, a més, ha donat l'esquena als treballadors i treballadores”, ha afirmat.



A més, ha posat l'accent en el fet que ni PSPV, ni Compromís, ni Podem “han estat a l'altura de les circumstàncies, sinó que s'han posat del costat d'aquells que van deixar el País Valencià sense un mitjà de comunicació propi en la nostra llengua i, a més, van acabar amb el present i el futur laboral de molta gent”. “De quina manera seguirà defensant el govern actual que el seu baluard és defensar les persones?”, s'ha preguntat Rodríguez, qui ha exigit al Consell que siga “coherent” i, per tant, procedisca “al rescat dels treballadors i treballadores de RTVV”.



Així mateix, el coordinador d'EUPV ha valorat la reacció del PP, en concret, de l'expresident de la Generalitat, Alberto Fabra, i de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, de “lamentable” en considerar que el fet que estiguen celebrant aquesta decisió “demostra on es troben situats els populars, és a dir, sempre en contra dels drets que garanteixen el benestar dels treballadors i treballadores”.