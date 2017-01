‘L’emissió en proves de la nova RTVV pot ser més prompte del que pensàvem’

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 19:45h

Dijous ha sigut un dia “magnífic i horrorós”, segons com es mire, pel que fa a l’extinta RTVV i el futur ens de radiotelevisió públic valencià. Aquest matí l’Audiència Nacional sentenciava que l’ERO de l’antiga RTVV, ja que, segons el jutge, la llei que va suprimir el servei públic de televisió va ser l’única sortida a un projecte exhaurit, amb un grup que travessava una situació econòmica calamitosa i una plantilla sobredimensionada.Mentre els extreballadors i els sindicats masteguen presentar recurs al Suprem, l’única via que queda oberta, el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMV), es reuneix divendres, a partir de les 10h, en les instal·lacions del centre de producció de Burjassot.El Consell Rector té per endavant seguir amb la feina de barem dels 17 projectes que resten --tres han caigut per no complir amb els requisits-- com a candidats a la direcció de l’ens, una feina que no conclouran en “més d’un mes” segons han confirmat fons del Consell Rector consultades per aquest diari.

Les mateixes fonts han valorat la sentència de l’Audiència Nacional com un fet “magnífic i horrorós”, ja que des del punt de vista estricte d’allò que l’interessa al Consell Rector “és la millor sentència, perquè aclareix els problemes que es puguen generar. Ara no hi ha problema per contractar gent”, per exemple. Però, també aquesta situació és “punyent”, perquè “som conscients del que significa per a les 1.500 persones i les seues famílies. No hem de perdre de vista que és l’ERO més gran d’aquest país i això s’ha subestimat. No hi hagut un ERO en la història laboral d’aquest país així. És molt bèstia”, ens apunten.“L’error fou que els sindicats firmaren l’ERO. Es van equivocar. Ara, hui, pot ser que hagueren triomfat i que hagueren anat units denunciant l’extinció perquè, en canviar el govern, aquest hauria pactat. En no fer-ho, ha estat tot un empastre”.La CGT, però, “és possible que recorrega” al Suprem, perquè “són els qui presentaren la demanda” en primera instància, però “el suprem sol ser més dur i ho tenen difícil”. Mentre que, pel que fa a la demanda d’Intersindical per continuïtat d’empresa, “el Suprem dirà el mateix que han fet amb l’ERO”, apunten.Amb un horitzó aclarit, tot el procés que envolta la posada en marxa de la nova corporació de ràdio i televisió s'agilitzarà perquè fins la sentència d’aquest dijous “hi havia coses que es miraven amb peus de plom per si la sentència fallava en altre sentit i calia parar-ho. Ara, hi ha una seguretat des del punt de vista jurídic. Per això, “s’accelerarà” el procés i “les proves d’emissió és possible que siguen més prompte del que pensàvem perquè la sentència aclareix la situació”.