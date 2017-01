Compromís vol convèncer el govern espanyol per il·legalitzar la Fundació Francisco Franco

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 20:30h

Compromís ha registrat una proposició no de llei en el Congrés en la qual insta el Govern espanyol a investigar les activitats "presumptament il·lícites" dutes a terme per la Fundació Nacional Francisco Franco i a canviar la llei per a obrir la porta a la seua il·legalització per fer apologia del franquisme i la dictadura.En la seua iniciativa, que es debatrà en la Comissió de Cultura del Congrés, el diputat Ignasi Candela argumenta que l'existència de fundacions com la Francisco Franco, la José Antonio Primo de Rivera o la Blas Piñar, creada el 2014, incompleix la Llei de Memòria Històrica, que obliga a la retirada “d’esments commemoratius d'exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura".Candela denuncia en el seu text, arreplegat per Europa Press, que la fundació Blas Piñar reconeix la seua voluntat d'un "nou renàixer d'Espanya: una, gran i lliure", mentre que la dedicada al fundador de la Falange declara entre els seus objectius "revalidar el pensament i activar la doctrina" del dictador com a referent del segle XXI.El diputat de Compromís censura, així mateix, les ajudes públiques i les deduccions a l'IRPF per donacions de les quals es beneficien aquest tipus de centres. Segons les seues dades, entre l'any 2000 i el 2003, el Ministeri de Cultura va subvencionar la Fundació Francisco Franco amb més de 150.000 euros.A més, recalca que la Fundació Francisco Franco "torpedina" directament la legislació sobre Memòria Històrica oferint assessorament i assistència jurídica als ajuntaments per a mantenir la llista de carrers i la simbologia franquistes.De fet, apunta, la fundació ha remès cartes a diferents entitats locals en les quals enalteix Francisco Franco i atribueix a la Llei de Memòria "el clar propòsit que guanyen la guerra els que la van perdre fa 80 anys".Per tot açò, Compromís vol que el Congrés inste el Govern espanyol a investigar i sol·licitar informe al Protectorat de Fundacions del Ministeri competent sobre les activitats presumptament il·lícites dutes a terme per la Fundació Franco.A més, aspira al fet que la Càmera cite l'Executiu per a reformar l'article 5 de la Llei de Fundacions per a incloure la impossibilitat d'exaltar o fer esment en la denominació de les fundacions d'àmbit estatal del nom de dictadors, persones o organitzacions que hagen comès crims contra la humanitat, tal com regula la Llei de Memòria Històrica.Per a Candela, “l’indesitjable revisionisme d'aquestes organitzacions posa de manifest la falta d'una política d'Estat en matèria de Memòria Històrica”. A més, recorda que “Pablo de Greiff, relator especial de l'ONU, va criticar en un informe la falta de transparència, la interpretació restrictiva de la Llei d'Amnistia, la privatització de les exhumacions o l'enfocament de responsabilitat simètrica que obvia la repressió de la dictadura”.