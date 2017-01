Ciutadans arremet contra ACPV i Eliseu Climent al ple de l’Ajuntament de València

#5 Home "magraner" t'has fos les magranes. Aquests són servidors de madrid i quintacolumnistes. Fan la seua feina de voltors pagats amb diners que ens roben. Ai quan s'acaben i no cobren ja veurem on van. El nostre País Valencià ens l'han convertit en el cul del poal de les escombraries. Segurament madrid es venga de la capitalitat de, l'espanya possible, enviant-nos tot el fem que els sobra.

Mentres ACPV ha fet el que ha pogut per la cultura i la identitat del nostre Pais, vosaltres, sangoneres aficcionades del feixisme mes centralitzador us arrosegeu pel vostre propi fem. Vergonya deuria de donar-us.

27 de gener 14.12h

VIVA FRANCO!!!, veritat neo-falangistes... fanátics embojits... No se ben be com definir-vos, però lo que està clar es que sou "el ala dura" de l'ultradreta PePera.



Per cert, Que tal les subvención a la fundació del Genocida Paco Franco?, eixes despeses funcionen a les mil meravelles, veritat?... i lo de fer cumplir la llei de memoria historica?... això ja tal, no?... i les despeses a la Esglesia, sempre tan santa ella?... mes o menys lo mateix, eh moderats?...



Us imagine reint-vos i m... Llegir més