Socarrats condemna el ‘menyspreu’ mostrat pel Vila-real CF cap a la nostra llengua

Divendres, 27 de gener de 2017 a les 09:45h

L’ Associació Cultural Socarrats de Vila-real posa de manifest, en un comunicat de premsa, el seu desacord “amb totes aquelles actituds que menystenen la cultura i la llengua dels vila-realencs, dels valencians” i fa notar el seu “descontent” per la decisió final que ha portat a fixar el nom del camp municipal de futbol “en una altra llengua que no és la del poble”.De la mateixa manera, en la nota posa de manifest que tampoc està d’acord “amb el criteri d’usar el castellà per megafonia, fins i tot quan s’ha donat la circumstància d’enfrontar-se equips de dos ciutats valencianoparlants –en referència al partit celebrat passat diumenge entre el València CF i el Vila-real CF-.Socarrats entén que “no hi ha raons suficients que justifiquen el nom en castellà”. És més, apunta que,“ben mirat, ratlla el ridícul el fet de pensar que el nom ‘Estadio de la Cerámica’ resulta més aclaridor a la resta del món que si el nom és en valencià: ‘Estadi de la Ceràmica’ --una lletra i un accent és la diferència”--, puntualitza. “I, més encara, --continua la nota-- quan en l’àmbit de l’esport, del futbol, tothom és capaç de pronunciar noms d’estadis, d’equips i de jugadors estrangers, escrits en anglès, alemany, turc o fins i tot llengües més remotes”.Per aquestes raons, argumenta que a l’hora d’aprofitar el potencial internacional del club de futbol local, “no es pensa mai en el vessant cultural de la nostra història, la part més important del qual és la llengua”.Segons l’associació, tots els aficionats al futbol, i els vila-realencs en general, “senten orgull” per l’equip de la ciutat, “però també ens agradaria apreciar que es respecten les senyes d’identitat principals d’un poble”. I afig: “Cal reivindicar també la normalització del nom del club, atès que en èpoques anteriors nefastes per a la nostra cultura, en un context castellanitzat i amb el valencià perseguit per l’autoritat del moment, podia entendre’s que el nom de la ciutat es mantinguera en castellà, per temor a l’amenaça. Tanmateix, al segle XXI i en plena democràcia, és incomprensible que l’equip que tant estimem passege una versió del nom que oficialment està desterrada i que, a més, pertany a una altra llengua que no és la de Vila-real”.Per totes aquestes raons, l’entitat cultural demana a les autoritats locals i als dirigents del club “que recuperen la coherència” i que actuen “correctament” --tan bé com saben fer-ho en altres temes, tècnics, econòmics, emprenedors--, indiquen.El comunicat conclou exigint “que no menyspreen la voluntat de la gent, dels habitants, els socis, els abonats, els seguidors i aficionats que porten al cor el seu equip i la seua ciutat”, perquè “la volen en la llengua que parlen i estimen, el valencià: Estadi de la Ceràmica i Vila-real C.F”.Cal recordar que el passat diumenge, aficionats de l'equip denunciaren que foren bloquejats des del compte de Twitter del club per demanar l'ús del valencià. A les xarxes es va posar en marxa una campanya ( #VilarealEnValencià ) per a demanar l’ús del valencià i alhora denunciar l’actitud del club al seu perfil de twitter. Automàticament després que aquest diari informara de la campanya i recollira les accions, el perfil oficial del Vila-real començà a piular en valencià i a desblocar seguidors.