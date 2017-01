Espectaculars imatges aèries de la gran nevada a les Comarques del Nord

Divendres, 27 de gener de 2017 a les 10:00h

‘La nevada del segle’. Així ha sigut batejat el temporal de fred i neu que ha afectat, sobretot, les Comarques del Nord, on els gruixos han arribat fins a un metre i han deixat pobles, masos i explotacions ramaderes pràcticament incomunicats.Però, com sempre, la gran tasca dels bombers de la Diputació de Castelló ha permés alleugerir els veïns de pobles i disseminats rurals i tornar a la normalitat després dels patiments de diversos dies sense poder eixir de casa. El Consorci de Bombers no ha volgut perdre l’ocasió per a enregistrar un espectacular vídeo on, des d’un helicòpter, es pot contemplar i a la vegada gaudir d’unes imatges per a la història. El cim del Penyagolosa, ‘el gegant de pedra’, històrics pobles, masos, paisatges i carreteres presenten un aspecte siberià en què es pot comprovar el gruix de neu acumulada.Per altra banda, els masovers, que es quedaren incomunicats, han hagut d’obrir-se camí amb les seues maquines. Les pastures de vaques també s’han desubicat i han aparegut per espais on no són els seus llocs habituals per fer camí.